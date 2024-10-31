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≡ Перенесут ли выходные в Казахстане в 2025 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50391
Перенесут ли выходные в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 31.10.24 - 12:31
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2024 год близится к завершению, и казахстанцы уже строят планы на следующий год, интересуясь, какие выходные ждут их в 2025 году. Один из главных вопросов: будут ли переносы выходных дней в честь праздничных дат, чтобы продлить отдых.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16909
Re: Перенесут ли выходные в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 31.10.24 - 12:31
#1
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Цитата:
3 января (пятница) – рабочий день


Сделайте уже выходной
Смысл от этой пятницы
Перенесите рабочий день на 29 в воскресенье
Всеровно все пьяные придут пол дня в комп потыкают и побегут домой догонятся
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