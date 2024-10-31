Отправлено: - 12:31

2024 год близится к завершению, и казахстанцы уже строят планы на следующий год, интересуясь, какие выходные ждут их в 2025 году. Один из главных вопросов: будут ли переносы выходных дней в честь праздничных дат, чтобы продлить отдых.