Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
Отправлено: 30.10.24 - 21:40
Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец». "Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время", - отметили в мажилисе. Читать новость
electro: ну ни хера себе! идёте по дорожке хо..в? ну идите
А что не так? Есть старая пословица:"Хочешь мира, готовься к войне"! Правда я думал , что в 21 веке она утратила свою актуальность, однако видимо нет! Когда сосед не гнушается военными методами, чтобы привести несогласных к послушанию, надо быть готовым, что и мы можем чем то не угодить.
electro: ну ни хера себе! идёте по дорожке хо..в? ну идите
Судя по тому как х***ы удачно перед войной подготовили людей в теробороне а потом российские войска разбились у Киева об них Х***ы все правильно сделали
Проблема в том что не будет тут никакой войны И правительство просто криком "волки волки" решило бабки попилить на теме угрозы От кого защищаемся? От России? У той армии уже нет что приходится северных корейцев на помощь звать для охраны границы А та армия что есть будет теперь лет 10 в Украине скована Вторую войну Россия не потянет Там и население уже злое да и идеологической базы для этого нет, к войне в Украине народ пришлось с 2004 информационно окучивать
От узбеков защищаемся? Так те вроде мирно лепешки пекут и плов делают никому шибко не угрожают
От внутренних угроз? Тоесть гипотетически при новом кантаре правительство хочет выдавать оружие добровольцам? Тоже какое-то смутное решение.
Защита от Китая вообще даже не обсуждается
Так что для чего это всё? Какие бабки будут затрачены на это?
Проблема в том что не будет тут никакой войны вашими устами мед пить, однако разрешите поправить по поводу разбитых у киева Российских воиск. Вас дезориентировали вражеская пропаганда, как раз таки наоборот,противник вызвался на переговоры в Стамбуле,а Бориска (английский премьер) сорвал их (переговоры) как всегда обманул и тех и этих
Не надо моими устами ничего пить Темболее мед Вредно это))
Цитата:
сайлау курманов: Вас дезориентировали вражеская пропаганда, как раз таки наоборот,противник вызвался на переговоры в Стамбуле,а Бориска (английский премьер) сорвал их (переговоры) как всегда обманул и тех и этих
Россию обманули у Киева а потом Путин провел мобилизацию 200 тыс человек для прикола наверно? Денег девать некуда?
Кто не в курсе одним из важнейших моментов начала войны был захват аэродрома гостомеля около Киева силами вертолетного десанта спецназа ГРУ России Для того чтобы потом быстро по воздуху перебросить под Киев войска Трое суток аэродром сдерживали силы теробороны и срочники ВСУ и уничтожили всех десантников
сайлау курманов: Вас дезориентировали вражеская пропаганда,
А Вас? Нельзя смотреть на мир только с одной стороны ,если Вы не являетесь участником конфликта или не ангажированы одной из сторон! Вы так безапелляционно повторяете аргументы одной из сторон, я бы поостерёгся, так заявлять. В данном случае я не привожу никаких аргументов против Вашей позиции и Вы не можете обвинить меня , что я занимаю какую то одну из сторон. Однако смею Вас заверить что существует и другая точка зрения кроме официальной российской и позиции российской пропаганды. Поищите в интернете и всё найдёте. Кроме того меня смущает слово "вражеская", как мне кажется Вы гражданин Казахстана, а я пока врагов у моей страны, как то не заметил!
В общем то с выводами Абайки я согласен. но существуют ещё непредсказуемые факторы. Положа руку на сердце, кто из нас не смеялся над предостережениями американской разведки, что Россия нападёт на Украину? тем более там сроки сдвигались. Сначала назвали одну дату, не сбылось, потом другую, а потом Бац! Я помню реакцию телевизионного доктора Мясникова, он тоже зубоскалил по этому поводу и уходя на восхождение горы Килиманджаро сказал:" Надеюсь к моему возвращению войны не будет!" Но увы , не сбылось!
saba: Положа руку на сердце, кто из нас не смеялся над предостережениями американской разведки, что Россия нападёт на Украину? тем более там сроки сдвигались.
положа руку на сердце нужно рассуждать трезво и логически без само успокаивающей пропаганды как Киссинджер
в украине 40 млн человек жило всу с 2014 года вели войну и призывали людей на фронт под донецк с 2004 году всу участвовали в войнах в ираке а офицеры обучались в сша к 2022 году в украине было сотни натовских советников и тысячи профессиональных добровольцев приехали на войну и вот они со своим опытом и то первый месяц войны откатились до столицы
у нас еле еле 20 млн населения армия нигде не воевала и не воюет огромная граница где только пограничных войск должно быть 200 тыс человек для сдерживания первого удара а у нас в целом армия 70-90 тыс. вот решили призывать добровольцев это аналог американской нац гвардии во время ЧС тут же призывать резервистов а обучали их где? в нашей же армии тоесть они спецы год по плацу маршировать и картошку чистить
я год назад еще предлагал распустить армию оставив только сержантов и офицеров контрактников которые должны сами поучаствовать хотя бы в миссиях оон в ираке или сирии тоесть набраться опыта реальной современной войны а взамен срочников каждый год ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ госслужащих, банкиров, доставщиков пиццы, сынков министров, сантехников,кривых,косых, пласкостопых итд призывать на 2-3 месяца в полевые лагеря где людей конкретно без строевой без чистки картошки научат стрелять из 3-4 видов оружия,научат водить военные грузовики и машины, ставить легкие мины, работать с дронами и связью, научат работать в отделении, взводу и роте и дадут штатное расписание на случай войны что вот мол при вторжении противника ты сантехник тут же прибываешь за оружием и становишься ком отделения тебе в отряд прибывают такие же ребята с города и вы под руководством офицера партизаните до дальнейших инструкций
так поступили в швейцарии поняв что их мелкую страну захватят за пол дня поэтому армия бессмыслена зато каждый житель прошел курс тренировок и держит ствол у себя дома и в случаи войны уходит в горы
так было и в ссср пример ДОСААФ по сути кружок для подготовки боевиков а у нас что? а у нас топтание на месте
сколько бабок они на тероборону хотят потратить? и какое КПД от этого?
Всё правильно, ранее более двух лет тому назад, точнее в сентябре 2022 года, на форуме отдельным сказочникам и "грамотеям" отмечал, что нам нужно изучать и применять на практике опыт других стран. Давно не цитировал, как обычно процитирую самого себя, пожалуйста:
Почему именно у Израиля, Украины и Азербайджана нужно перенимать опыт. Все страны имеют положительный боевой опыт и дружественные нам страны. Как говорится, если критикуешь или пишешь своё мнение, тогда предлагай пути решения проблем.
За Израиль неоднократно отмечал, у них непримиримый противник Иран, последние предоставляют дроны камикадзе РФ, вчера отмечали. Израиль ранее в августе текущего года уже подверг бомбовым ударам завод по их производству на территории Ирана. В настоящее время отмечают, что израильские специалисты хотят изучать обломки дронов камикадзе используемые в Украине.
Украина ведёт боевые действия с РФ, положительного опыта для изучения и принятия в перспективе много. В части касающейся перевооружения, западные специалисты на МИГ-29 приспособили антирадарные ракеты и их успешно применяют на поле боя. Нам никто не запрещает модернизировать наш парк самолётов, с помощью иностранных специалистов, наших друзей. При этом, следует учитывать, что все ремонтные работы военной техники ранее в основном проводились в РФ, но в данное время им не до нас. Они сами по всему миру боеприпасы и комплектующие к Пионам, Гвоздикам и.т.д. ищут, просят у Северной Корей и Таджикистана. Про недостаточное количество оборудования и чипов, это отдельный разговор.
К положительному опыту Украины можно причислить организацию борьбы сил территориальной обороны, в частности г.Сумы, жители которого отстояли город, героически боролись против регулярной армии РФ.
Азербайджан готовился к противостоянию задолго до Нагорно-Карабахского конфликта, модернизировали армию, закупали беспилотники у Израиля, Турции и.т.д.
abaika95: без само успокаивающей пропаганды как Киссинджер
Да какая само пропаганда. Я же говорю про непредсказуемый фактор. На сегодня никто не знает , что придёт в голову "кремлёвскому старцу", не Ленину конечно. Насчёт армии согласен, никогда не понимал пользы строевой подготовки. По сути дела тероборона это такой замороженный эмбрион для партизанской войны. А насчёт недовольства россиян я глубоко сомневаюсь, менталитет пошёл ещё со времён царской России, всегда во главу угла ставились интересы государства, а не личности. Поэтому во всех войнах человеческая жизнь никогда не ценилась. Читал финских военных аналитиков.они нынешнюю войну России называют, "жизни в обмен на территории".Да и в тылу тоже, готовы были сами сдохнуть от голода, во время ВОВ, но" Всё для фронта, всё для Победы". Затянуть пояса, лишь бы государство ни в чём не нуждалось.
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