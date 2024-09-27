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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 27.09.24 - 09:33
#1486
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, позитива, отличного дня и хорошего настроения!

Друзья, недавно Виталий мне сделал веское замечание, мол почему нет приветствия на китайском языке, что они нас одевают, много чего нам поставляют и.т.д. Действительно он был прав, сегодня в преддверий Дня отечественного машиностроителя, профессиональный праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября, также с планируемым приходом автоконцерна КИА и работающих на нашем рынке других авто производителей. Кроме того, как отмечал ранее, наверное в каждом доме, организации и.т.д имеется бытовая и оргтехника производства Южная Корея, сорри, запоздало добавляю приветствие на корейском языке.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 29.09.24 - 16:09
#1487
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Kairat stayer: Будем наблюдать, действительно, пугал пока ещё хватает, ещё конкретно объяснили бы дополнительно, кто попадёт в рай, а кто в ад? Раньше говорили, что кто применить первым ЯО попадут в ад, а мы ответим и попадём в рай. Лучше наверное с такими ресурсами, построить РАЙ на земле. Ниже в видео, ещё одна мудрая, добропорядочная женщина, как В.И. Новодворская логически правильно, рассудительно мыслить.

maxsaf: Объясняю конкретно, как вы и просили. Никто никуда не попадет. В случае применения человечество переедет в небытие на ПМЖ. Вселенная этого даже не заметит.

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 30.09.24 - 09:21
#1488
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Всем доброго утра, мира, радости и хорошего дня!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 01.10.24 - 11:22
#1489
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 04.10.24 - 18:03
#1490
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 08.10.24 - 08:07
#1491
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, отличного настроения и великолепного дня!

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.24 - 13:52
#1492
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111: Ну если это болотный червяк, то наверно и не стоит.
Это ведь его червяка этот мир, которым он гордится.

Kairat stayer: Там скорее всего многие не понимают, говоря метафорически, что в болоте как Шрек с принцессой Фионой жить не очень комфортно. Лучше жить в цивилизованной стране и в мире и согласии с соседями и всем миром. Однако, пропаганда целыми сутками разъясняет, что боремся со злом, НАТО, США, Европой, кругом враги, как в осаждённой крепости. Аналогично тут на форуме, сказочники так мыслят, что зачастую лично у меня вызывает гомерический смех . :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 16.10.24 - 09:08
#1493
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, тепла, особенно мендыкаринцам, хорошего настроения и пусть сегодня всё, что вы делаете, приносит радость и день будет успешным!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 19.10.24 - 10:21
#1494
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5934
Форумная эклектика
Отправлено: 20.10.24 - 09:02
#1495
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, читателям, форумным грамотеям и сказочникам - желаю мира, новый день начните с улыбки, радуйтесь, творите добро, дружите, любите и наслаждайтесь прекрасным осенним днём! Говоря на эзопов языке, отдельное аньон хасейо диджею одного из караоке баров, расположенного в центре города и ассалаумагалейкум официанту Мирасу за отличную работу, вчера небольшой компанией в уютной обстановке хорошо отдыхалось и позитивно мыслилось, встречали гостья из далёкой Европы!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
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Регистрация:
28.05.18
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5934
Форумная эклектика
Отправлено: 21.10.24 - 12:37
#1496
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
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5934
Форумная эклектика
Отправлено: 27.10.24 - 17:09
#1497
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
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Регистрация:
28.05.18
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Отправлено: 28.10.24 - 09:50
#1498
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
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28.05.18
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Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.24 - 11:38
#1499
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