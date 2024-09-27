Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, позитива, отличного дня и хорошего настроения!
Друзья, недавно Виталий мне сделал веское замечание, мол почему нет приветствия на китайском языке, что они нас одевают, много чего нам поставляют и.т.д. Действительно он был прав, сегодня в преддверий Дня отечественного машиностроителя, профессиональный праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября, также с планируемым приходом автоконцерна КИА и работающих на нашем рынке других авто производителей. Кроме того, как отмечал ранее, наверное в каждом доме, организации и.т.д имеется бытовая и оргтехника производства Южная Корея, сорри, запоздало добавляю приветствие на корейском языке.
Kairat stayer: Будем наблюдать, действительно, пугал пока ещё хватает, ещё конкретно объяснили бы дополнительно, кто попадёт в рай, а кто в ад? Раньше говорили, что кто применить первым ЯО попадут в ад, а мы ответим и попадём в рай. Лучше наверное с такими ресурсами, построить РАЙ на земле. Ниже в видео, ещё одна мудрая, добропорядочная женщина, как В.И. Новодворская логически правильно, рассудительно мыслить.
maxsaf: Объясняю конкретно, как вы и просили. Никто никуда не попадет. В случае применения человечество переедет в небытие на ПМЖ. Вселенная этого даже не заметит.
111: Ну если это болотный червяк, то наверно и не стоит. Это ведь его червяка этот мир, которым он гордится.
Kairat stayer: Там скорее всего многие не понимают, говоря метафорически, что в болоте как Шрек с принцессой Фионой жить не очень комфортно. Лучше жить в цивилизованной стране и в мире и согласии с соседями и всем миром. Однако, пропаганда целыми сутками разъясняет, что боремся со злом, НАТО, США, Европой, кругом враги, как в осаждённой крепости. Аналогично тут на форуме, сказочники так мыслят, что зачастую лично у меня вызывает гомерический смех . .
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, тепла, особенно мендыкаринцам, хорошего настроения и пусть сегодня всё, что вы делаете, приносит радость и день будет успешным!
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, читателям, форумным грамотеям и сказочникам - желаю мира, новый день начните с улыбки, радуйтесь, творите добро, дружите, любите и наслаждайтесь прекрасным осенним днём! Говоря на эзопов языке, отдельное аньон хасейо диджею одного из караоке баров, расположенного в центре города и ассалаумагалейкум официанту Мирасу за отличную работу, вчера небольшой компанией в уютной обстановке хорошо отдыхалось и позитивно мыслилось, встречали гостья из далёкой Европы!
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