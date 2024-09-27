Отправлено: - 13:52

111: Ну если это болотный червяк, то наверно и не стоит.Это ведь его червяка этот мир, которым он гордится.Kairat stayer: Там скорее всего многие не понимают, говоря метафорически, что в болоте как Шрек с принцессой Фионой жить не очень комфортно. Лучше жить в цивилизованной стране и в мире и согласии с соседями и всем миром. Однако, пропаганда целыми сутками разъясняет, что боремся со злом, НАТО, США, Европой, кругом враги, как в осаждённой крепости. Аналогично тут на форуме, сказочники так мыслят, что зачастую лично у меня вызывает гомерический смех .Подробнее здесь: