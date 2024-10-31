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≡ Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50391
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 09:03
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Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие на электромобиле, чтобы привлечь внимание окружающих к вредоносности выхлопных газов дизельных автомобилей. Как вы считаете, стоит ли прислушаться к их совету?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7176
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 09:03
#1
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Где-то читал о том,что в холодном климате эксплуатацию техники на батарейках не уместное занятие по причине того что последние не эффективно себя показали
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1778
Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 10:37
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Именно так.
Кроме того, в комплексе (от добычи сырья для их производства до процесса утилизации) все эти "продвинутые" технологии наносят экологии в разы больше вреда, нежели использование бензина/дизеля/газа
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24792
Re: Супруги из Малайзии отправились в кругосветное путешествие...
Отправлено: 31.10.24 - 11:31
#3
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Электромобили это не про экологию, это про "гадить в другом месте", не у себя дома. Самые грязные компоненты будут производить и утилизировать страны третьего мира, а богатые страны будут кататься без выхлопа. Красота :lol:
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