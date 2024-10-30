Отправлено: - 11:20

saba:

Положа руку на сердце, кто из нас не смеялся над предостережениями американской разведки, что Россия нападёт на Украину? тем более там сроки сдвигались.

Цитата:положа руку на сердце нужно рассуждать трезво и логически без само успокаивающей пропаганды как Киссинджерв украине 40 млн человек жиловсу с 2014 года вели войну и призывали людей на фронт под донецкс 2004 году всу участвовали в войнах в ираке а офицеры обучались в сшак 2022 году в украине было сотни натовских советников и тысячи профессиональных добровольцев приехали на войнуи вот они со своим опытом и то первый месяц войны откатились до столицыу нас еле еле 20 млн населенияармия нигде не воевала и не воюетогромная граница где только пограничных войск должно быть 200 тыс человек для сдерживания первого удара а у нас в целом армия 70-90 тыс.вот решили призывать добровольцев это аналог американской нац гвардии во время ЧС тут же призывать резервистова обучали их где? в нашей же армии тоесть они спецы год по плацу маршировать и картошку чиститья год назад еще предлагал распустить армию оставив только сержантов и офицеров контрактников которые должны сами поучаствовать хотя бы в миссиях оон в ираке или сирии тоесть набраться опыта реальной современной войныа взамен срочников каждый год ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ госслужащих, банкиров, доставщиков пиццы, сынков министров, сантехников,кривых,косых, пласкостопых итд призывать на 2-3 месяца в полевые лагеря где людей конкретно без строевой без чистки картошки научат стрелять из 3-4 видов оружия,научат водить военные грузовики и машины, ставить легкие мины, работать с дронами и связью, научат работать в отделении, взводу и роте и дадут штатное расписание на случай войны что вот мол при вторжении противника ты сантехник тут же прибываешь за оружием и становишься ком отделения тебе в отряд прибывают такие же ребята с города и вы под руководством офицера партизаните до дальнейших инструкцийтак поступили в швейцарии поняв что их мелкую страну захватят за пол дня поэтому армия бессмыслена зато каждый житель прошел курс тренировок и держит ствол у себя дома и в случаи войны уходит в горытак было и в ссср пример ДОСААФ по сути кружок для подготовки боевиков а у нас что? а у нас топтание на местесколько бабок они на тероборону хотят потратить? и какое КПД от этого?