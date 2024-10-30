Отправлено: - 08:13

electro:

ну ни хера себе! идёте по дорожке хо..в? ну идите

Цитата:Судя по тому как х***ы удачно перед войной подготовили людей в теробороне а потом российские войска разбились у Киева об нихХ***ы все правильно сделалиПроблема в том что не будет тут никакой войныИ правительство просто криком "волки волки" решило бабки попилить на теме угрозыОт кого защищаемся?От России? У той армии уже нет что приходится северных корейцев на помощь звать для охраны границыА та армия что есть будет теперь лет 10 в Украине скованаВторую войну Россия не потянетТам и население уже злое да и идеологической базы для этого нет, к войне в Украине народ пришлось с 2004 информационно окучиватьОт узбеков защищаемся? Так те вроде мирно лепешки пекут и плов делают никому шибко не угрожаютОт внутренних угроз? Тоесть гипотетически при новом кантаре правительство хочет выдавать оружие добровольцам? Тоже какое-то смутное решение.Защита от Китая вообще даже не обсуждаетсяТак что для чего это всё? Какие бабки будут затрачены на это?