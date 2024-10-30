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≡ Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50390
Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
Отправлено: 30.10.24 - 21:40
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Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец». "Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время", - отметили в мажилисе.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1511
Re: Законопроект о создании "территориальной обороны"...
Отправлено: 30.10.24 - 21:40
#1
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ну ни хера себе!
идёте по дорожке хо..в?
ну идите
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24791
Re: Законопроект о создании "территориальной обороны"...
Отправлено: 30.10.24 - 21:55
#2
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111 наверное уже записался добровольцем - пропал с радаров :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6106
Re: Законопроект о создании "территориальной обороны"...
Отправлено: 31.10.24 - 06:34
#3
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Цитата:
electro:
ну ни хера себе! идёте по дорожке хо..в? ну идите

А что не так? Есть старая пословица:"Хочешь мира, готовься к войне"! Правда я думал , что в 21 веке она утратила свою актуальность, однако видимо нет! Когда сосед не гнушается военными методами, чтобы привести несогласных к послушанию, надо быть готовым, что и мы можем чем то не угодить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16903
Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
Отправлено: 31.10.24 - 08:13
#4
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Цитата:
electro:
ну ни хера себе! идёте по дорожке хо..в? ну идите

Судя по тому как х***ы удачно перед войной подготовили людей в теробороне а потом российские войска разбились у Киева об них
Х***ы все правильно сделали

Проблема в том что не будет тут никакой войны
И правительство просто криком "волки волки" решило бабки попилить на теме угрозы
От кого защищаемся?
От России? У той армии уже нет что приходится северных корейцев на помощь звать для охраны границы
А та армия что есть будет теперь лет 10 в Украине скована
Вторую войну Россия не потянет
Там и население уже злое да и идеологической базы для этого нет, к войне в Украине народ пришлось с 2004 информационно окучивать

От узбеков защищаемся? Так те вроде мирно лепешки пекут и плов делают никому шибко не угрожают

От внутренних угроз? Тоесть гипотетически при новом кантаре правительство хочет выдавать оружие добровольцам? Тоже какое-то смутное решение.

Защита от Китая вообще даже не обсуждается


Так что для чего это всё? Какие бабки будут затрачены на это?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7176
Re: Законопроект о создании "территориальной обороны"...
Отправлено: 31.10.24 - 08:52
#5
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Проблема в том что не будет тут никакой войны вашими устами мед пить, однако разрешите поправить по поводу разбитых у киева Российских воиск. Вас дезориентировали вражеская пропаганда, как раз таки наоборот,противник вызвался на переговоры в Стамбуле,а Бориска (английский премьер) сорвал их (переговоры) как всегда обманул и тех и этих
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