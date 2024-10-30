НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50388
Законопроект о создании "территориальной обороны" в первом чтении одобрил мажилис
Отправлено: 30.10.24 - 21:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирование самообороны» и «доброволец». "Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время", - отметили в мажилисе.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1511
Re: Законопроект о создании "территориальной обороны"...
Отправлено: 30.10.24 - 21:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну ни хера себе!
идёте по дорожке хо..в?
ну идите
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24791
Re: Законопроект о создании "территориальной обороны"...
Отправлено: 30.10.24 - 21:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
111 наверное уже записался добровольцем - пропал с радаров :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS