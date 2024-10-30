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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 19:50
всесведущие, озвучьте, чем пригрозил ес грузинам? подсказываю: лгбт
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6680
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 20:06
Цитата:
Они везде: и в Молдавии тоже.
Vit:
Приехали помогайки
Приехали помогайки
Они везде: и в Молдавии тоже.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 20:13
Цитата:
Я не всеведущий, но точно знаю,что президент она не в кавычках
electro:
ту "президентку
ту "президентку
Я не всеведущий, но точно знаю,что президент она не в кавычках
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 20:21
Цитата:
23 августа 2018 года, за два месяца до выборов, Зурабишвили отказалась от своего французского гражданства, от которого ей пришлось отказаться для участия в президентских выборах.[31]
Согласно Конституции Грузии, двойное гражданство не может занимать должности президента, премьер-министра или спикера парламента.
9 сентября 2018 года партия "Грузинская мечта" объявила о своей поддержке независимой кандидатуры Зурабишвили на президентских выборах.
[Исправлено: simkst, 30.10.2024 - 21:43]
abaika95:
американская гражданка по совместительству "свадебный генерал" президент Грузии
американская гражданка по совместительству "свадебный генерал" президент Грузии
23 августа 2018 года, за два месяца до выборов, Зурабишвили отказалась от своего французского гражданства, от которого ей пришлось отказаться для участия в президентских выборах.[31]
Согласно Конституции Грузии, двойное гражданство не может занимать должности президента, премьер-министра или спикера парламента.
9 сентября 2018 года партия "Грузинская мечта" объявила о своей поддержке независимой кандидатуры Зурабишвили на президентских выборах.
[Исправлено: simkst, 30.10.2024 - 21:43]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16900
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 20:58
Цитата:
После истечения срока президентства она где будет жить и чье гражданство опять примет? Цитата:
Президент в Грузии ничего не решает
Все решает олигархат
Поэтому и признали
simkst:
23 августа 2018 года, за два месяца до выборов, Зурабишвили отказалась от своего французского гражданства
23 августа 2018 года, за два месяца до выборов, Зурабишвили отказалась от своего французского гражданства
После истечения срока президентства она где будет жить и чье гражданство опять примет? Цитата:
simkst:
9 сентября 2018 года партия "Грузинская мечта" объявила о своей поддержке независимой кандидатуры Зурабишвили
9 сентября 2018 года партия "Грузинская мечта" объявила о своей поддержке независимой кандидатуры Зурабишвили
Президент в Грузии ничего не решает
Все решает олигархат
Поэтому и признали
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 21:43
Цитата:
А я вот про Грузию почти ничего не знаю! Откуда все такие осведомленные? Только немного истории, да "Витязя в тигровой шкуре" читал когда то. К сожалению про олигархат там ни полслова!
abaika95:
Все решает олигархат
Все решает олигархат
А я вот про Грузию почти ничего не знаю! Откуда все такие осведомленные? Только немного истории, да "Витязя в тигровой шкуре" читал когда то. К сожалению про олигархат там ни полслова!
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 122
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 21:52
Цитата:
Конституционные полномочия и обязанности
1. Президент Грузии обязан:
а) с согласия правительства осуществляет представительные полномочия во внешних отношениях, ведет переговоры с другими государствами и международными организациями, заключает международные договоры и принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей других государств и международных организаций; по представлению правительства назначает и освобождает от должности послов и других глав дипломатических миссий Грузии;
б) заключить конституционное соглашение с Апостольской автокефальной православной церковью Грузии от имени государства Грузия;
в) назначить выборы в парламент и органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и процедурами, установленными органическим законом;
d) по представлению правительства назначает и освобождает от должности командующего Силами обороны Грузии; назначает одного члена Высшего совета юстиции; участвует в назначении председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии в случаях, определенных органическим законом, и в соответствии с установленной процедурой; по представлению правительства представляет парламенту кандидатов в члены национальных регулирующих органов;
e) принимать решения по вопросам гражданства в соответствии с процедурами, установленными органическим законом;
f) помиловать осужденных;
ж) в соответствии с процедурами, установленными законом, присваивать государственные награды; высшие воинские звания, специальные звания и почетные титулы; и высшие дипломатические ранги;
з) иметь право по рекомендации правительства и с согласия парламента приостановить деятельность представительного органа территориальной единицы или распустить такой орган, если его деятельность угрожает суверенитету или территориальной целостности страны или осуществлению конституционных полномочий государственными органами;
я) осуществлять другие полномочия, определенные Конституцией.[10]
2. Президент Грузии имеет право назначить референдум по вопросам, определенным Конституцией и законом, по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 000 избирателей в течение 30 дней после получения такого запроса. Референдум не должен проводиться для принятия или отмены закона, объявления амнистии или помилования, ратификации или денонсации международных договоров или для решения вопросов, которые предусматривают ограничение основных конституционных прав человека. Вопросы, связанные с назначением и проведением референдумов, определяются органическим законом.[10]
3. Президент Грузии имеет право обращаться к народу. Президент ежегодно представляет парламенту отчет по важнейшим вопросам, связанным с государством.[10]
abaika95:
Президент в Грузии НИЧЕГО не решает
Президент в Грузии НИЧЕГО не решает
Конституционные полномочия и обязанности
1. Президент Грузии обязан:
а) с согласия правительства осуществляет представительные полномочия во внешних отношениях, ведет переговоры с другими государствами и международными организациями, заключает международные договоры и принимает аккредитацию послов и других дипломатических представителей других государств и международных организаций; по представлению правительства назначает и освобождает от должности послов и других глав дипломатических миссий Грузии;
б) заключить конституционное соглашение с Апостольской автокефальной православной церковью Грузии от имени государства Грузия;
в) назначить выборы в парламент и органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и процедурами, установленными органическим законом;
d) по представлению правительства назначает и освобождает от должности командующего Силами обороны Грузии; назначает одного члена Высшего совета юстиции; участвует в назначении председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии в случаях, определенных органическим законом, и в соответствии с установленной процедурой; по представлению правительства представляет парламенту кандидатов в члены национальных регулирующих органов;
e) принимать решения по вопросам гражданства в соответствии с процедурами, установленными органическим законом;
f) помиловать осужденных;
ж) в соответствии с процедурами, установленными законом, присваивать государственные награды; высшие воинские звания, специальные звания и почетные титулы; и высшие дипломатические ранги;
з) иметь право по рекомендации правительства и с согласия парламента приостановить деятельность представительного органа территориальной единицы или распустить такой орган, если его деятельность угрожает суверенитету или территориальной целостности страны или осуществлению конституционных полномочий государственными органами;
я) осуществлять другие полномочия, определенные Конституцией.[10]
2. Президент Грузии имеет право назначить референдум по вопросам, определенным Конституцией и законом, по требованию Парламента Грузии, Правительства Грузии или не менее чем 200 000 избирателей в течение 30 дней после получения такого запроса. Референдум не должен проводиться для принятия или отмены закона, объявления амнистии или помилования, ратификации или денонсации международных договоров или для решения вопросов, которые предусматривают ограничение основных конституционных прав человека. Вопросы, связанные с назначением и проведением референдумов, определяются органическим законом.[10]
3. Президент Грузии имеет право обращаться к народу. Президент ежегодно представляет парламенту отчет по важнейшим вопросам, связанным с государством.[10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 22:14
в общем "кукла"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16900
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 22:25
Цитата:
Я не такой дотошный капитан очевидность как вы
Я привык верить фактам и действиям чем официальным записулькам
Один пример:
Ельцин и 7 банкиров
Кто руководил Россией в итоге? Цитата:
Интересоваться надо
Книжки читать
Новости смотреть
simkst:
Конституционные полномочия и обязанности 1. Президент Грузии обязан:
Конституционные полномочия и обязанности 1. Президент Грузии обязан:
Я не такой дотошный капитан очевидность как вы
Я привык верить фактам и действиям чем официальным записулькам
Один пример:
Ельцин и 7 банкиров
Кто руководил Россией в итоге? Цитата:
saba:
А я вот про Грузию почти ничего не знаю! Откуда все такие осведомленные?
А я вот про Грузию почти ничего не знаю! Откуда все такие осведомленные?
Интересоваться надо
Книжки читать
Новости смотреть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16900
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 22:38
Ельцин в 1991 пришел к власти как народный президент потомучто народ считал что партия и КГБ разворовали страну а США хочет только мира с СССР
Потом в 1993 оказалось что народ (точнее парламент) Ельцина не шибко любит
Олигархат (агентура КГБ-ФСБ)
поддержала Ельцина
В итоге войска расстреляли парламент (народ)
В 1996 олигархат поддержал Ельцина на выборах
В 1999 году олигархат заставил Ельцина просравшего все полумеры уйти и передать власть выдвиженцу олигархов путину (ФСБ)
Путин задавил фиктивных олигархов передав власть в стране реальным представителям олигархата а не фиктивным петрушкам типа Гусинского и Березовского (КГБ-ФСБ)
В итоге народ России в 2000ые считал
Все демократы и либералы плохие так как разворовали и унизили страну
Выступать за демократию тупость а США вечный враг России
А кто хороший? Правильно силовики (ФСБ) и патриоты ссср
И тут круг замкнулся)))
Всё это описано в книгах Эрик Форда "за кулисами ФСБ"
Фельштинского "Корпорация ФСБ" и "КГБ от 1917 до 2036"
Маши Гессен "Человек без лица"
Люка Хардинга "Мафиозное государство"
Кэтрин Бэлтон "Люди путина"
Андрея Солдатова "Новое дворянство"
Потом в 1993 оказалось что народ (точнее парламент) Ельцина не шибко любит
Олигархат (агентура КГБ-ФСБ)
поддержала Ельцина
В итоге войска расстреляли парламент (народ)
В 1996 олигархат поддержал Ельцина на выборах
В 1999 году олигархат заставил Ельцина просравшего все полумеры уйти и передать власть выдвиженцу олигархов путину (ФСБ)
Путин задавил фиктивных олигархов передав власть в стране реальным представителям олигархата а не фиктивным петрушкам типа Гусинского и Березовского (КГБ-ФСБ)
В итоге народ России в 2000ые считал
Все демократы и либералы плохие так как разворовали и унизили страну
Выступать за демократию тупость а США вечный враг России
А кто хороший? Правильно силовики (ФСБ) и патриоты ссср
И тут круг замкнулся)))
Всё это описано в книгах Эрик Форда "за кулисами ФСБ"
Фельштинского "Корпорация ФСБ" и "КГБ от 1917 до 2036"
Маши Гессен "Человек без лица"
Люка Хардинга "Мафиозное государство"
Кэтрин Бэлтон "Люди путина"
Андрея Солдатова "Новое дворянство"
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