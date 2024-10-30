Отправлено: - 20:58

simkst:

23 августа 2018 года, за два месяца до выборов, Зурабишвили отказалась от своего французского гражданства

simkst:

9 сентября 2018 года партия "Грузинская мечта" объявила о своей поддержке независимой кандидатуры Зурабишвили

Цитата:После истечения срока президентства она где будет жить и чье гражданство опять примет? Цитата:Президент в Грузии ничего не решаетВсе решает олигархатПоэтому и признали