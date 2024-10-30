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≡ У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50386
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 09:52
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ФАНЬ Юху и его жена ЧЖУ Синьи остановились в Костанае и вечером того же дня отправились в Петропавловск. Корреспондент "НГ" поговорил с ними о цели кругосветки, выбранном транспорте, казахстанских дорогах и даже о референдуме по строительству АЭС.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15492
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 16:43
#15
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Цитата:
Карачун:
Даже в книге по эксплуатации дизельных двигателей концерна ваг этак девяностых годов было указано "в зимнее время при крайней необходимости


У кого старенькие дизеля без наворотов, доливают зимой бенз.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1540
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 16:50
#16
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40000$ даже на соляру пусть даже по 3 евро 12000 литров! Получается они за год проехали 120.000 км! Это 400км в день круглый год без выходных! Они точно не врут? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24789
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:06
#17
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Цитата:
Учёным нужны многие годы исследований, чтобы доказать, есть ли какой-либо вред. Сейчас слишком рано делать выводы.

Ну да, нужно дождаться, когда миллионы электромобилей окажутся на свалках, батареи начнут разлагаться, все это впитается в грунтовые воды...


Цитата:
Теперь мы тратим всего лишь $200 в год на электроэнергию.

Ну ещё бы - бенз легко литрами считать, а электричество на халяву у добрых людей брали, откуда они там знают, сколько у вас намотало. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24789
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:09
#18
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Цитата:
традиционные автомобильные отрасли, такие, как Toyota и Ford, выступают против чистых транспортных средств.

А вы не задумывались, почему? Им выпускать электрокары ничуть не сложнее, чем с ДВС.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24789
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:18
#19
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Цитата:
 В Малайзии уже есть множество установок для зарядки солнечных батарей, которые являются полностью экологически чистыми источниками энергии. 
в Казахстане электроэнергия вырабатывается во многом благодаря сжиганию ископаемого топлива, даже в Америке таким способом получают до 70% всей электроэнергии, так что не особо то и экологично получается.



Цитата:
В Малайзии уже есть множество установок для зарядки солнечных батарей, 

Редакция видимо тоже не особо вчитывается в статью. Наверно имелись ввиду станции зарядки автомобилей на солнечных батареях. Тут тоже спорный вопрос насчёт экологичности: сколько вреда от производства, сколько при утилизации, какова окупаемость, тем более в северных широтах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24789
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:22
#20
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Цитата:
Теперь мы тратим всего лишь $200 в год на электроэнергию. 
Зимой приезжайте, когда минус 30. Посмотрим, насколько пробег сократится на одной зарядке :lol:

Цитата:
Заменять нужно меньше деталей, что снижает стоимость ремонта автомобиля

Стоимость замены батарейки озвучьте - и все сразу станет понятно ;-)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
925
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 18:36
#21
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Цитата:
ACROS:
электрокар и по стариковски -не спеша,

Ой ли!?
Учитывая что самая захудалая электричка имеет крутящего моменту столько же или больше чем ваш прадо при значительно меньшей массе...думаю по-стариковски вы будете гонять, только вас и видели :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24789
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 18:40
#22
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Владельцам автомобилей с ДВС сложно представить, чтобы их бензобак с каждым годом самопроизвольно уменьшался в объеме :lol: добро пожаловать в мир электромобилей :lol:
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