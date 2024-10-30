Отправлено: - 18:06

Учёным нужны многие годы исследований, чтобы доказать, есть ли какой-либо вред. Сейчас слишком рано делать выводы.

Теперь мы тратим всего лишь $200 в год на электроэнергию.

Цитата:Ну да, нужно дождаться, когда миллионы электромобилей окажутся на свалках, батареи начнут разлагаться, все это впитается в грунтовые воды...Цитата:Ну ещё бы - бенз легко литрами считать, а электричество на халяву у добрых людей брали, откуда они там знают, сколько у вас намотало.