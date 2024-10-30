Re: Какое место занимает Казахстан по росту цен на продукты в...

Отправлено: - 17:04

Вот незадача. Статистика говорит что рост меньше 3%, а цифры в чеках говорят не показушную, а реальную цифру, и она мягко говоря Намного больше, чем 3%. Может хватит равняться на другие страны и посмотреть на себя? Рекордные урожаи - так почему цена на муку и хлеб только растут? У нас свои птицефабрики - а курица и яйца только дорожают. Свой табак выращиваем, а сигареты в год по несколько раз дорожают. Как это объясняют любители статистики и мастера "мериться пипирками"?)