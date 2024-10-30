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≡ Какое место занимает Казахстан по росту цен на продукты в ЕАЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50386
Какое место занимает Казахстан по росту цен на продукты в ЕАЭС
Отправлено: 30.10.24 - 17:04
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"Отмечается снижение индекса по 7 товарам, в том числе: морковь, рис, яйца, капуста, гречка, подсолнечное масло и мука", - уточняется в информации. И сообщается о дальнейших мерах по улучшению благосостояния казахстанцев.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1042
Re: Какое место занимает Казахстан по росту цен на продукты в...
Отправлено: 30.10.24 - 17:04
#1
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Вот незадача. Статистика говорит что рост меньше 3%, а цифры в чеках говорят не показушную, а реальную цифру, и она мягко говоря Намного больше, чем 3%. Может хватит равняться на другие страны и посмотреть на себя? Рекордные урожаи - так почему цена на муку и хлеб только растут? У нас свои птицефабрики - а курица и яйца только дорожают. Свой табак выращиваем, а сигареты в год по несколько раз дорожают. Как это объясняют любители статистики и мастера "мериться пипирками"?)
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