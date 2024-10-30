Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50386
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 09:52
ФАНЬ Юху и его жена ЧЖУ Синьи остановились в Костанае и вечером того же дня отправились в Петропавловск. Корреспондент "НГ" поговорил с ними о цели кругосветки, выбранном транспорте, казахстанских дорогах и даже о референдуме по строительству АЭС.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15492
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 16:43
Цитата:
У кого старенькие дизеля без наворотов, доливают зимой бенз.
Карачун:
Даже в книге по эксплуатации дизельных двигателей концерна ваг этак девяностых годов было указано "в зимнее время при крайней необходимости
Даже в книге по эксплуатации дизельных двигателей концерна ваг этак девяностых годов было указано "в зимнее время при крайней необходимости
У кого старенькие дизеля без наворотов, доливают зимой бенз.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1540
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 16:50
40000$ даже на соляру пусть даже по 3 евро 12000 литров! Получается они за год проехали 120.000 км! Это 400км в день круглый год без выходных! Они точно не врут?
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:06
Цитата:
Ну да, нужно дождаться, когда миллионы электромобилей окажутся на свалках, батареи начнут разлагаться, все это впитается в грунтовые воды...
Цитата:
Ну ещё бы - бенз легко литрами считать, а электричество на халяву у добрых людей брали, откуда они там знают, сколько у вас намотало.
Учёным нужны многие годы исследований, чтобы доказать, есть ли какой-либо вред. Сейчас слишком рано делать выводы.
Ну да, нужно дождаться, когда миллионы электромобилей окажутся на свалках, батареи начнут разлагаться, все это впитается в грунтовые воды...
Цитата:
Теперь мы тратим всего лишь $200 в год на электроэнергию.
Ну ещё бы - бенз легко литрами считать, а электричество на халяву у добрых людей брали, откуда они там знают, сколько у вас намотало.
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:09
Цитата:
А вы не задумывались, почему? Им выпускать электрокары ничуть не сложнее, чем с ДВС.
традиционные автомобильные отрасли, такие, как Toyota и Ford, выступают против чистых транспортных средств.
А вы не задумывались, почему? Им выпускать электрокары ничуть не сложнее, чем с ДВС.
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:18
Цитата:
Цитата:
Редакция видимо тоже не особо вчитывается в статью. Наверно имелись ввиду станции зарядки автомобилей на солнечных батареях. Тут тоже спорный вопрос насчёт экологичности: сколько вреда от производства, сколько при утилизации, какова окупаемость, тем более в северных широтах.
В Малайзии уже есть множество установок для зарядки солнечных батарей, которые являются полностью экологически чистыми источниками энергии.в Казахстане электроэнергия вырабатывается во многом благодаря сжиганию ископаемого топлива, даже в Америке таким способом получают до 70% всей электроэнергии, так что не особо то и экологично получается.
Цитата:
В Малайзии уже есть множество установок для зарядки солнечных батарей,
Редакция видимо тоже не особо вчитывается в статью. Наверно имелись ввиду станции зарядки автомобилей на солнечных батареях. Тут тоже спорный вопрос насчёт экологичности: сколько вреда от производства, сколько при утилизации, какова окупаемость, тем более в северных широтах.
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 18:22
Цитата:
Цитата:
Стоимость замены батарейки озвучьте - и все сразу станет понятно
Теперь мы тратим всего лишь $200 в год на электроэнергию.Зимой приезжайте, когда минус 30. Посмотрим, насколько пробег сократится на одной зарядке
Цитата:
Заменять нужно меньше деталей, что снижает стоимость ремонта автомобиля
Стоимость замены батарейки озвучьте - и все сразу станет понятно
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 925
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 18:36
Цитата:
Ой ли!?
Учитывая что самая захудалая электричка имеет крутящего моменту столько же или больше чем ваш прадо при значительно меньшей массе...думаю по-стариковски вы будете гонять, только вас и видели
ACROS:
электрокар и по стариковски -не спеша,
электрокар и по стариковски -не спеша,
Ой ли!?
Учитывая что самая захудалая электричка имеет крутящего моменту столько же или больше чем ваш прадо при значительно меньшей массе...думаю по-стариковски вы будете гонять, только вас и видели
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 18:40
Владельцам автомобилей с ДВС сложно представить, чтобы их бензобак с каждым годом самопроизвольно уменьшался в объеме добро пожаловать в мир электромобилей
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 94, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 94
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать