Отправлено: - 12:24

Skeptic:

Вот у нас были и есть свои путешественники. Мотоциклисты, например. Дмитрий Петрухин, Нурсеит Ниязбеков, Евгений Безкоровайный...

Skeptic:

А тут залетела пара иностранцев и сразу статья в газете, при этом журналисты в заголовок выносят исключительно то, что со знаком минус

Козлов я:

Во до чего техника дошла! Уже дизель на бензине ездит.

Цитата:Если эти уважаемые люди будут проезжать через Костанай - напишем и о них, и об их путешествиях.Цитата:Здесь нет знака минус. Скорее наоборот. Читайте статью - там все есть.Хотя вам же лень.Люди совершают кругосветку и "топят" за экологию. Нам они показались интересными, поэтому и написали.Цитата:Исправил. Спасибо. Общение шло через гугл-переводчик, поэтому возможны ошибки.