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≡ За нарушения при ремонте школы, где обрушилась стена, оштрафован чиновник в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50385
За нарушения при ремонте школы, где обрушилась стена, оштрафован чиновник в Костанайской области
Отправлено: 30.10.24 - 12:42
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Здание школы в селе Новонежинка ремонтировали в течение трех месяцев. Но 7 сентября произошло ЧП - обрушилась стена. Дело в отношении руководителя отдела образования 24 октября рассмотрел Аулиекольский районный суд.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7171
Re: За нарушения при ремонте школы, где обрушилась стена,...
Отправлено: 30.10.24 - 12:42
#1
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Так какое решение суд принял, что присудили чиновнику за то что недоглядел
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Георгий ГОВОРОВ
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
130
Re: За нарушения при ремонте школы, где обрушилась стена,...
Отправлено: 30.10.24 - 13:17
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Так какое решение суд принял

Перечитайте пожалуйста первый абзац, там все очень четко написано.
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