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≡ Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев утверждает, что никто не жаловался
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50385
Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев утверждает, что никто не жаловался
Отправлено: 29.10.24 - 19:12
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Журналисты поинтересовались, не мешает ли смена часового пояса работать строителям, ведь их рабочий день сократился. Этот вопрос, по их мнению, касается представителей многих сфер, которые работают на улице.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
154
Re: Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев...
Отправлено: 29.10.24 - 19:12
#1
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Не ну просто сил ужет никаких, сколько можно эту ерись со временем жувать? До 1980 года всё строилось и не чита тому что унас за 30 последних лет было построено, точнее разрушено. Кто плохо знает историю идите в библиотеку почитайте! а то со своими смартфонами вы уже в астралопитеков превратились! Закрыаайте тему, иначе уже народ поговаривает что вам кто то платит за толчение воды в ступе!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
976
Re: Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев...
Отправлено: 29.10.24 - 19:25
#2
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Возврат времени назад...


Комменты вообще огонь :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1776
Re: Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев...
Отправлено: 30.10.24 - 11:02
#3
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"...в городах и сёлах темнеет раньше, специалисты не могут выполнить норму..."
Ну, честное слово, нельзя же быть такими глупыми!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1539
Re: Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев...
Отправлено: 30.10.24 - 12:11
#4
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Что за день бредовых статеек сегодня?
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
120
Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев утверждает, что никто не жаловался
Отправлено: 30.10.24 - 13:27
#5
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Цитата:
ZanoZOV:
со своими смартфонами вы уже в астралопитеков превратились


Как говорит ACROS есть два пути.

Второй такой = за 20$ ChatGPT 4o превращает тебя в интеллектуала с энциклопедическими знаниями в том же смартфоне
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