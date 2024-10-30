Отправлено: - 10:02

но к большому количеству гудков я не привык. В Казахстане больше всего гудков.

[Исправлено: Vit, 30.10.2024 - 10:03]

Цитата:О да) иностранцы правильно подметели.И не только гудкоа но и морганий много по ночам.Я например дал название вождения в Казахстане "джигитское"-типа эй раступись Я еду. И давай всем сигналить)В Европе "джентльменское" - Там любят люди пропускать других участников дороги. У на всенаоборот)