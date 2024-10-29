Re: Темнеет в 16.30, как работать строителям? Шарлапаев...

Отправлено: - 19:12

Не ну просто сил ужет никаких, сколько можно эту ерись со временем жувать? До 1980 года всё строилось и не чита тому что унас за 30 последних лет было построено, точнее разрушено. Кто плохо знает историю идите в библиотеку почитайте! а то со своими смартфонами вы уже в астралопитеков превратились! Закрыаайте тему, иначе уже народ поговаривает что вам кто то платит за толчение воды в ступе!