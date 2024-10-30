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У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50385
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 09:52
ФАНЬ Юху и его жена ЧЖУ Синьи остановились в Костанае и вечером того же дня отправились в Петропавловск. Корреспондент "НГ" поговорил с ними о цели кругосветки, выбранном транспорте, казахстанских дорогах и даже о референдуме по строительству АЭС.
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К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 923
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 09:52
Нет, не пересел бы. Тут с дизеля на зажигалку пересел и уже проклял все на свете. А на ту дур.машину которая еще и норовит сама думать не, ну его в пень.
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 09:54
Цитата:
Думаю многие пересели бы. Щас электрички красивые делают. Вон вся Европа в теслах. Только нам сначало надо на каждой заправке установить зарядки, но тогда весь город обесточим)
вы бы пересели с дизельного автомобиля на электрический?
Думаю многие пересели бы. Щас электрички красивые делают. Вон вся Европа в теслах. Только нам сначало надо на каждой заправке установить зарядки, но тогда весь город обесточим)
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 09:55
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 10:02
Цитата:
О да) иностранцы правильно подметели.
И не только гудкоа но и морганий много по ночам.
Я например дал название вождения в Казахстане "джигитское"-типа эй раступись Я еду. И давай всем сигналить)
В Европе "джентльменское" - Там любят люди пропускать других участников дороги. У на все
наоборот)
[Исправлено: Vit, 30.10.2024 - 10:03]
но к большому количеству гудков я не привык. В Казахстане больше всего гудков.
О да) иностранцы правильно подметели.
И не только гудкоа но и морганий много по ночам.
Я например дал название вождения в Казахстане "джигитское"-типа эй раступись Я еду. И давай всем сигналить)
В Европе "джентльменское" - Там любят люди пропускать других участников дороги. У на все
наоборот)
[Исправлено: Vit, 30.10.2024 - 10:03]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3456
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 10:15
Цитата:
Во до чего техника дошла! Уже дизель на бензине ездит.
В первый раз мы совершили его на дизельном автомобиле. Тогда нам потребовалось $40 000 на бензин.
Во до чего техника дошла! Уже дизель на бензине ездит.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6677
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 10:32
Цитата:
Я бы то же пересел- не раздумывая.
Вот когда брошу с/х- и перееду окончательно в город,тогда да - куплю электрокар и по стариковски -не спеша, буду внуков развозить по делам.
Вам Вит - тоже пора бросать фуру, в связи с этой плохой болезнью.
Много сигналят- наверное приветствуют, я по трассе когда вижу мотоциклистов, велосепидистов и караваны разукрашенных машин- тоже приветствую гудком- что тут такого - элементарное почтение и уважение - не каждый может вот так и в жару и в холод, дождь.
А , моргают - это ШОФЁРСКАЯ солидарность- в кустах - гаишник.
[Исправлено: ACROS, 30.10.2024 - 11:36]
Vit:
многие пересели бы
многие пересели бы
Я бы то же пересел- не раздумывая.
Вот когда брошу с/х- и перееду окончательно в город,тогда да - куплю электрокар и по стариковски -не спеша, буду внуков развозить по делам.
Вам Вит - тоже пора бросать фуру, в связи с этой плохой болезнью.
Много сигналят- наверное приветствуют, я по трассе когда вижу мотоциклистов, велосепидистов и караваны разукрашенных машин- тоже приветствую гудком- что тут такого - элементарное почтение и уважение - не каждый может вот так и в жару и в холод, дождь.
А , моргают - это ШОФЁРСКАЯ солидарность- в кустах - гаишник.
[Исправлено: ACROS, 30.10.2024 - 11:36]
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 10:47
Цитата:
Козлов я: Во до чего техника дошла! Уже дизель на бензине ездит.Не смейтесь пожалуйста)) Но эта правда. Я будучи очень молодым, купил свою первую машину мазда 626 тогда крутая была, первая во дворе. И ночью поставил грузовик дизельный в базу. Взял свою мазду и поехал домой через азс. Вобщем по за парке уставший залил в бензиновый двигатель дизель. Еду всю дорогу а машина чихает, троит, дымит) я не пойму че случилось. А потом как дошло. Я офигел.
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 10:48
Цитата:
Неё я не про встречки. А про задних которые собираются идти на обгон и начинаю моргать, мол смотри я тебя обгтняю.
ACROS:
моргают - это ШОФЁРСКАЯ солидарность- в кустах - гаишник
моргают - это ШОФЁРСКАЯ солидарность- в кустах - гаишник
Неё я не про встречки. А про задних которые собираются идти на обгон и начинаю моргать, мол смотри я тебя обгтняю.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1776
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 11:15
Статью я даже читать не стал. Не интересно.
Пишу из любопытства...
Хотелось бы узнать один момент...
Вот у нас были и есть свои путешественники. Мотоциклисты, например.
Дмитрий Петрухин, Нурсеит Ниязбеков, Евгений Безкоровайный...
Многие и много у нас про них знают?
А они объездили весь мир практически.
И что-то я сомневаюсь, что в местной прессе про них что-то писали и обсуждали.
Проехали и проехали... Их проблемы.
Про них даже у нас мало пишут.
А тут залетела пара иностранцев и сразу статья в газете, при этом журналисты в заголовок выносят исключительно то, что со знаком минус.
Ничего положительного там (в тексте) нет? Читать лень...
Пишу из любопытства...
Хотелось бы узнать один момент...
Вот у нас были и есть свои путешественники. Мотоциклисты, например.
Дмитрий Петрухин, Нурсеит Ниязбеков, Евгений Безкоровайный...
Многие и много у нас про них знают?
А они объездили весь мир практически.
И что-то я сомневаюсь, что в местной прессе про них что-то писали и обсуждали.
Проехали и проехали... Их проблемы.
Про них даже у нас мало пишут.
А тут залетела пара иностранцев и сразу статья в газете, при этом журналисты в заголовок выносят исключительно то, что со знаком минус.
Ничего положительного там (в тексте) нет? Читать лень...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1539
Re: У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это...
Отправлено: 30.10.24 - 11:55
Вот насчёт сигналов прям полный бред! Да разве можно нас сравнить с Таиландом или Вьетнамом?! Там они просто едуд и дудят! Да и где у нас такое изобилие зарядок для электричек? Какая-то непонятная статья со словами "заменять","свай". Первый раз путешествовали на дизельной машине,но почему-то потратили 40 тыщ баксов на бензин. Не статья,а каламбур.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2380
У вас на дорогах сигналят больше, чем где-либо - Это заметила пара из Малайзии, объехавшая весь Казахстан на электрокаре. Стоп, что?
Отправлено: 30.10.24 - 12:24
Цитата:
Если эти уважаемые люди будут проезжать через Костанай - напишем и о них, и об их путешествиях.
Цитата:
Здесь нет знака минус. Скорее наоборот. Читайте статью - там все есть.
Хотя вам же лень.
Люди совершают кругосветку и "топят" за экологию. Нам они показались интересными, поэтому и написали.
Цитата:
Исправил. Спасибо. Общение шло через гугл-переводчик, поэтому возможны ошибки.
Skeptic:
Вот у нас были и есть свои путешественники. Мотоциклисты, например. Дмитрий Петрухин, Нурсеит Ниязбеков, Евгений Безкоровайный...
Вот у нас были и есть свои путешественники. Мотоциклисты, например. Дмитрий Петрухин, Нурсеит Ниязбеков, Евгений Безкоровайный...
Если эти уважаемые люди будут проезжать через Костанай - напишем и о них, и об их путешествиях.
Цитата:
Skeptic:
А тут залетела пара иностранцев и сразу статья в газете, при этом журналисты в заголовок выносят исключительно то, что со знаком минус
А тут залетела пара иностранцев и сразу статья в газете, при этом журналисты в заголовок выносят исключительно то, что со знаком минус
Здесь нет знака минус. Скорее наоборот. Читайте статью - там все есть.
Хотя вам же лень.
Люди совершают кругосветку и "топят" за экологию. Нам они показались интересными, поэтому и написали.
Цитата:
Козлов я:
Во до чего техника дошла! Уже дизель на бензине ездит.
Во до чего техника дошла! Уже дизель на бензине ездит.
Исправил. Спасибо. Общение шло через гугл-переводчик, поэтому возможны ошибки.
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