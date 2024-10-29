НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 894 из 894«1...892893894
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15485
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 19:54
#13396
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше откопайте че нибудь про Грузию. Щас там митинги идут. Россия сново там в чём то виновата. Приехали помогайки из Киева будут консультировать Тбилиси как угробить страну.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 19:54
#13397
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрел опять телевизор. Место встречи. смешно очень. Предлагают для патриотического воспитания с первого класса изучать на уроках пения творчество Шамана, Газманова и Любэ. А из роддома забирать детей в пелёнках с двуглавым орлом и триколором. Один из гостей спросил. а если ребёнок не дай бог накакает на герб, тогда что? Вопрос остался без ответа. Я вот не помню, у нас когда начинались уроки пения, не с первого класса точно.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 19:57
#13398
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
«научиться бегать, научиться ходить


Можно здесь
Новая аллея между 8 и 9 мкр


Акиму СПАСИБО !

[Исправлено: simkst, 29.10.2024 - 21:00]

[Исправлено: simkst, 29.10.2024 - 21:05]

[Исправлено: simkst, 29.10.2024 - 21:15]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 20:01
#13399
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Лучше откопайте че нибудь про Грузию

Так я ещё позавчера писал. Точно что нибудь будет,это не Казахстан или Узбекистан, в Узбекистане тоже выборы прошли. Грузины народ горячий. Президент заявила , что выборы фальсифицированы, ЕС приостановила процесс вступления Грузии,ещё после принятия Закона об иноагентах.
Кстати есть у меня однокурсник, азербайджанец из Грузии, живёт сейчас там.Говорит с грузинским паспортом легко поехать на работу в Европу надолго, а у него казахстанский и его не пускают.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 20:03
#13400
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не то чтобы вообще не пускают, а надолго устроиться с грузинским гражданством намного легче. Вот тебе и наши хорошие отношения с Евросоюзом!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 20:04
#13401
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
Акиму СПАСИБО !

Ну вообще то реально, много уже сделал в городе. Я давно за него топлю!
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
119
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 20:09
#13402
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Утром мужички 35- 60+
Вечером детвора с мамами
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42149
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 20:16
#13403
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Предлагают для патриотического воспитания с первого класса изучать на уроках пения творчество Шамана,

Да они даже нормальный памятник не могут поставить


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 21:55
#13404
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А на границах при въезде выдавать пачку масла каждому мигранту.

На обратную дорогу :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 21:57
#13405
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Приехали помогайки из Киева будут консультировать Тбилиси как угробить страну.

Хахах, зачетно :lol:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 22:22
#13406
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Вся эта "наука"-это наследие и наработки СССР. Впрочем,как и "современное" "супер оружие"..


Довод на уровне бабы Нюры!
Что в этом позорного?
В том-то и дело, что средства нашли на науку, не похерили, продолжили и развили
Или в развитии исследования Арктики есть какие-то другие пути, не доступные России?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6102
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.10.24 - 08:54
#13407
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Довод на уровне бабы Нюры!

Баба Нюра стала звездой форума, только почему то всё время мужского пола, трансгендер?
Профайл
Страница 894 из 894«1...892893894
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS