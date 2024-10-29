Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 19:54

Смотрел опять телевизор. Место встречи. смешно очень. Предлагают для патриотического воспитания с первого класса изучать на уроках пения творчество Шамана, Газманова и Любэ. А из роддома забирать детей в пелёнках с двуглавым орлом и триколором. Один из гостей спросил. а если ребёнок не дай бог накакает на герб, тогда что? Вопрос остался без ответа. Я вот не помню, у нас когда начинались уроки пения, не с первого класса точно.