Смотрел опять телевизор. Место встречи. смешно очень. Предлагают для патриотического воспитания с первого класса изучать на уроках пения творчество Шамана, Газманова и Любэ. А из роддома забирать детей в пелёнках с двуглавым орлом и триколором. Один из гостей спросил. а если ребёнок не дай бог накакает на герб, тогда что? Вопрос остался без ответа. Я вот не помню, у нас когда начинались уроки пения, не с первого класса точно.
Так я ещё позавчера писал. Точно что нибудь будет,это не Казахстан или Узбекистан, в Узбекистане тоже выборы прошли. Грузины народ горячий. Президент заявила , что выборы фальсифицированы, ЕС приостановила процесс вступления Грузии,ещё после принятия Закона об иноагентах. Кстати есть у меня однокурсник, азербайджанец из Грузии, живёт сейчас там.Говорит с грузинским паспортом легко поехать на работу в Европу надолго, а у него казахстанский и его не пускают.
Сабыр: Вся эта "наука"-это наследие и наработки СССР. Впрочем,как и "современное" "супер оружие"..
Довод на уровне бабы Нюры! Что в этом позорного? В том-то и дело, что средства нашли на науку, не похерили, продолжили и развили Или в развитии исследования Арктики есть какие-то другие пути, не доступные России?
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