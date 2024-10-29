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Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций. Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально",

Цитата:Че, правда что ли? Вот так новость!!! Молодцы, поработали, глаза нам "открыли"! Че-то какая-то муха покусала госслужбу чтоль. Наши на парковой вместо "двадцаток" наконец-то "сороковки" возле школ поставили. Эти вот прозрели что деньги просто в землю закапываются без толку. Не понятно