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≡ Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50383
Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
Отправлено: 29.10.24 - 12:42
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"Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций", – озвучили итоги анализа в Антикоре.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6674
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 12:42
#1
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Цитата://итоги анализа в Антикоре.//

Походу там всё на самотёк идёт, вернее: - всё идёт по сценарию КОРРУПЦИОНЕРОВ, а остальные - либо наблюдатели, либо СОУЧАСТНИКИ. Поэтому у нас такие ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ дороги.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
922
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 12:43
#2
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Цитата:
Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций. Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально",

Че, правда что ли? Вот так новость!!! Молодцы, поработали, глаза нам "открыли"! Че-то какая-то муха покусала госслужбу чтоль. Наши на парковой вместо "двадцаток" наконец-то "сороковки" возле школ поставили. Эти вот прозрели что деньги просто в землю закапываются без толку. Не понятно
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
79
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 13:22
#3
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Да успокоятся пусть уже, это же всё без злого умысла происходит...))))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6674
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 19:03
#4
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На трассе М20, между Денисовкой и Костанаем устанавливают сбоку опоры: - наверное это для платной дороги оборудование.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
410
Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
Отправлено: 29.10.24 - 20:25
#5
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Из этих обстоятельств и состоит проблема, которую никто и никак решать не собирается. Отсюда и коррупция махровая, т.е. тот кто не работает, тот ест и на остальное плюет. Уже все почти разворовали, растащили, разобрали, раздали, но ответственности, хотя есть на каждый случай правонарушений отдельный закон, ноль, и при этом нет порядка и карательного контроля во всех сферах.

[Исправлено: абике, 29.10.2024 - 21:26]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1636
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 23:00
#6
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Цитата:
абике:
. Отсюда и коррупция махровая, т.е. тот кто не работает, тот ест и на остальное плюет. Уже все почти разворовали, растащили, разобрали, раздали,
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1636
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 23:04
#7
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Отсюда и коррупция махровая, т.е. тот кто не работает, тот ест и на остальное плюет. Уже все почти разворовали, растащили, разобрали, раздали,[/quote

Кто не работает, тот ест! Учись, студент!

- Операция Ы! - Почему «Ы»? - Чтобы никто не догадался Всё уже украдено до нас

.....просто у нас проводится оперыция Ы.....
:-) :-) :-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7170
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 30.10.24 - 07:25
#8
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Кто-то из блогеров прямо в лоб залал вопрос акиму: почему вас называют 30%? Надо быть полным идиотом чтобы не поднять о чем идет речь. Так ведут себя проверяющие органы позволившие этому акиму сбежать в Дубай с этими деньгами о которых намекал блогер,значит проверяющие в доле. Почему депутаты молчат и не обнажают проблему,тут надо бить в набаты, страну разворовали до последний нитки
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