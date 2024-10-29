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Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50383
Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
Отправлено: 29.10.24 - 12:42
"Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций", – озвучили итоги анализа в Антикоре.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6674
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 12:42
Цитата://итоги анализа в Антикоре.//
Походу там всё на самотёк идёт, вернее: - всё идёт по сценарию КОРРУПЦИОНЕРОВ, а остальные - либо наблюдатели, либо СОУЧАСТНИКИ. Поэтому у нас такие ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ дороги.
Походу там всё на самотёк идёт, вернее: - всё идёт по сценарию КОРРУПЦИОНЕРОВ, а остальные - либо наблюдатели, либо СОУЧАСТНИКИ. Поэтому у нас такие ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ дороги.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 922
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 12:43
Цитата:
Че, правда что ли? Вот так новость!!! Молодцы, поработали, глаза нам "открыли"! Че-то какая-то муха покусала госслужбу чтоль. Наши на парковой вместо "двадцаток" наконец-то "сороковки" возле школ поставили. Эти вот прозрели что деньги просто в землю закапываются без толку. Не понятно
Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций. Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально",
Че, правда что ли? Вот так новость!!! Молодцы, поработали, глаза нам "открыли"! Че-то какая-то муха покусала госслужбу чтоль. Наши на парковой вместо "двадцаток" наконец-то "сороковки" возле школ поставили. Эти вот прозрели что деньги просто в землю закапываются без толку. Не понятно
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 79
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 13:22
Да успокоятся пусть уже, это же всё без злого умысла происходит...))))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6674
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 19:03
На трассе М20, между Денисовкой и Костанаем устанавливают сбоку опоры: - наверное это для платной дороги оборудование.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 410
Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
Отправлено: 29.10.24 - 20:25
Из этих обстоятельств и состоит проблема, которую никто и никак решать не собирается. Отсюда и коррупция махровая, т.е. тот кто не работает, тот ест и на остальное плюет. Уже все почти разворовали, растащили, разобрали, раздали, но ответственности, хотя есть на каждый случай правонарушений отдельный закон, ноль, и при этом нет порядка и карательного контроля во всех сферах.
[Исправлено: абике, 29.10.2024 - 21:26]
[Исправлено: абике, 29.10.2024 - 21:26]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1636
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 23:00
Цитата:
абике:
. Отсюда и коррупция махровая, т.е. тот кто не работает, тот ест и на остальное плюет. Уже все почти разворовали, растащили, разобрали, раздали,
. Отсюда и коррупция махровая, т.е. тот кто не работает, тот ест и на остальное плюет. Уже все почти разворовали, растащили, разобрали, раздали,
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1636
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 23:04
Отсюда и коррупция махровая, т.е. тот кто не работает, тот ест и на остальное плюет. Уже все почти разворовали, растащили, разобрали, раздали,[/quote
Кто не работает, тот ест! Учись, студент!
- Операция Ы! - Почему «Ы»? - Чтобы никто не догадался Всё уже украдено до нас
.....просто у нас проводится оперыция Ы.....
Кто не работает, тот ест! Учись, студент!
- Операция Ы! - Почему «Ы»? - Чтобы никто не догадался Всё уже украдено до нас
.....просто у нас проводится оперыция Ы.....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7170
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 30.10.24 - 07:25
Кто-то из блогеров прямо в лоб залал вопрос акиму: почему вас называют 30%? Надо быть полным идиотом чтобы не поднять о чем идет речь. Так ведут себя проверяющие органы позволившие этому акиму сбежать в Дубай с этими деньгами о которых намекал блогер,значит проверяющие в доле. Почему депутаты молчат и не обнажают проблему,тут надо бить в набаты, страну разворовали до последний нитки
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