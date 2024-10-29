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≡ “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на сделанную в Казахстане машину
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50382
“Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на сделанную в Казахстане машину
Отправлено: 29.10.24 - 13:21
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Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев пообещал пересесть на автомобиль казахстанской сборки. А премьер-министр Олжас Бектенов потребовал установить жесткий порядок для ввезенных в Казахстан автомобилей.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1537
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 13:21
#1
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Дайте ему тарантайку Jac S3,как у гайцов. Пусть познает все прелести "отечественного" автопрома.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
195
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 14:41
#2
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Самое главное- пусть топливо ЕВРО 5 найдет и посмотрит , какое оно г..но наше ЕВРО 5, особенно солярка... А там дай бог, чтобы ЕВРО 2 было, и восстановили советское качество ГСМ
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15485
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 15:30
#3
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Цитата:
Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для тех производителей, которые производят (авто - прим.) у нас в стране

Но оборот. Это мы создаём недобросовестную конкуренцию другим производителям. По честному откройте границу и люди пригонят себе хорошие качественные автомобили. А наши производители не выдержат конкуренцию
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1041
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 16:02
#4
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Цитата:
автомобилей, не соответствующих экологическим стандартам.

Так всё-таки экология или конкуренция? Если бы на верхах соблюдали закон о госзакупках, все бы сейчас на кобальтах или джаках ездили бы. Лукавит дядька вроде бы)
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
361
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 18:11
#5
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Шевроле купите ему, всем женщинам по мужчине, всем акимам по тахо, всем министрам по кобальту :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6674
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 18:54
#6
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Цитата://Канат Шарлапаев пообещал пересесть на автомобиль казахстанской сборки,//

Как старо и попугайство: " в России, покойный Немцов, будучи зам Председателя правительства тоже и САМ хотел пересесть на "Волги" и всех гос. чиновников пересадить на российские автомобили.
Вроде НИЧЕГО у него не получилось, и у этого казахского министра бывшего гражданина РФ и имеющего двойное гражданство и плохо говорящего на казахском языке и повторяющего действия Немцова - тоже думаю - НИЧЕГО не получиться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42149
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 20:20
#7
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Неприятный тип..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6101
Re: “Что дадут, на том и езжу“. Министр пообещал пересесть на...
Отправлено: 29.10.24 - 20:30
#8
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Цитата:
ACROS:
НИЧЕГО не получиться.

Так вроде не он так хочет. Это наши суперпатриотичные журналисты до него докопались, разве не так?
Кстати цитату которую я приводил во флуде произнёс именно он. Он там и про наше автомобилестроение тоже высказался, вполне здравые мысли. Я потому и удивился, министр, и рассуждает нормально!
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