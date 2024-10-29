Отправлено: - 15:30

Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для тех производителей, которые производят (авто - прим.) у нас в стране

Цитата:Но оборот. Это мы создаём недобросовестную конкуренцию другим производителям. По честному откройте границу и люди пригонят себе хорошие качественные автомобили. А наши производители не выдержат конкуренцию