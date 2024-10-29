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≡ "Намерений убивать не было" - На процессе по делу о драке возле бара "Амбар" в Костанае подсудимый сказал последнее слово
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50382
"Намерений убивать не было" - На процессе по делу о драке возле бара "Амбар" в Костанае подсудимый сказал последнее слово
Отправлено: 29.10.24 - 20:14
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- В деле имеется заключение медикокриминалистического эксперта Амантаева, где он чётко в своих выводах указал, что потерпевший мог сам нечаянно наткнуться на данный нож при потере равновесия либо при посторонней помощи. - заявил Азамат Даулбаев.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
410
Re: "Намерений убивать не было" - На процессе по делу...
Отправлено: 29.10.24 - 20:14
#1
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Нечего было в таком возрасте искать приключения в барах, ресторанах, кафешках, а теперь что? Суд естественно осудит по полной, так как подсудимый не признает своей вины.
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