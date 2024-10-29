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"Намерений убивать не было" - На процессе по делу о драке возле бара "Амбар" в Костанае подсудимый сказал последнее слово
"Намерений убивать не было" - На процессе по делу о драке возле бара "Амбар" в Костанае подсудимый сказал последнее слово
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