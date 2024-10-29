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≡ Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50380
Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы: Антикор подсчитал траты на дороги в Казахстане
Отправлено: 29.10.24 - 12:42
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"Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций", – озвучили итоги анализа в Антикоре.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6670
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 12:42
#1
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Цитата://итоги анализа в Антикоре.//

Походу там всё на самотёк идёт, вернее: - всё идёт по сценарию КОРРУПЦИОНЕРОВ, а остальные - либо наблюдатели, либо СОУЧАСТНИКИ. Поэтому у нас такие ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ дороги.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
922
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 12:43
#2
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Цитата:
Контракты нередко заключаются с подрядчиками без опыта и ресурсов, с одного источника или в условиях картельного сговора. Никем не контролируется привлечение субподрядных организаций. Показала свою недостаточность и многоступенчатая система контроля. Заключения Национального центра качества дорожных активов о выявленных дефектах необязательны для исполнения, а технадзор выполняет свои функции формально",

Че, правда что ли? Вот так новость!!! Молодцы, поработали, глаза нам "открыли"! Че-то какая-то муха покусала госслужбу чтоль. Наши на парковой вместо "двадцаток" наконец-то "сороковки" возле школ поставили. Эти вот прозрели что деньги просто в землю закапываются без толку. Не понятно
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
79
Re: Ремонтируют участки, на которых недавно проводили работы:...
Отправлено: 29.10.24 - 13:22
#3
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Да успокоятся пусть уже, это же всё без злого умысла происходит...))))
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