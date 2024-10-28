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Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50376
Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
Отправлено: 28.10.24 - 11:25
Согласно информации на электронной торговой платформе, начальная цена ресторана составляет 307,3 млн тенге, а его оценочная стоимость — 614,7 млн тенге. В прошлом году начальная цена объекта составляла 800 млн тенге.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 114
Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...
Отправлено: 28.10.24 - 11:25
А где он сейчас и чем занимается? Дубай?
Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
Отправлено: 28.10.24 - 11:39
Пересекались летом: - тут он, вроде с/х занимается.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3602
Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
Отправлено: 28.10.24 - 11:48
Цитата:
Отметим, что ресторан был построен в 2014 году,
Ресторан сей был построен намного раньше. Ошиблись всего на одно десятилетие
[Исправлено: юля елиссева, 28.10.2024 - 13:12]
Отметим, что ресторан был построен в 2014 году,
Ресторан сей был построен намного раньше. Ошиблись всего на одно десятилетие
[Исправлено: юля елиссева, 28.10.2024 - 13:12]
Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...
Отправлено: 28.10.24 - 12:01
Цитата:
ТРИСТА лямов - куда столько ???
Думаю что он построен за ТРИ, ну максимум за ПЯТЬ лямов.
Пусть выставят за 50 лямов - быстрее продадут- а то он каждый год приходит в негодность, плюс охрана, налоги и разные анау-мынау.
Да, даже если и продадут сейчас - то будущему хозяину ОЙ как придётся вкладывать- легче развалить внутри и с нуля наверное, построить.
юля елиссева:
Ресторан
Ресторан
ТРИСТА лямов - куда столько ???
Думаю что он построен за ТРИ, ну максимум за ПЯТЬ лямов.
Пусть выставят за 50 лямов - быстрее продадут- а то он каждый год приходит в негодность, плюс охрана, налоги и разные анау-мынау.
Да, даже если и продадут сейчас - то будущему хозяину ОЙ как придётся вкладывать- легче развалить внутри и с нуля наверное, построить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 697
Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...
Отправлено: 28.10.24 - 12:14
это выходит по 394 000 за м кв, дороже чем Айткужинов берет даже. Откуда такие цены?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 408
Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...
Отправлено: 28.10.24 - 17:13
Жадность или меркантильность продавцов не имеет границ как по пословице"не съем, так надкушу! У этого гос-ва видимо много денег, а ему палки вставляет еще отдел предпринимательства акимата области, поэтому пусть держат до тех пор, пока не развалится сей ресторан, изъятый по суду, как объект коррупционных сделок. Вот доказательство того, что госорган, умышленно или не умышленно, поднимая сумасшедшие суммы, отбывает охоту у коррупционеров купить сие имущество! Никто из них не хочет добровольно войти в список для проверок.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42146
Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...
Отправлено: 28.10.24 - 19:40
Вообще надо его как в некоторых странах с таким жильем, продать за одну тенге или доллар, и обязать содержать его в хорошем виде
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15476
Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
Отправлено: 28.10.24 - 20:49
Наглядное современное строительство) зданию 10 от роду а на вид как будто 300 лет ему Можно музей замутить для иностранцев. Сказать им что тут жил на каникулах Напалеон. Все равно не кто проверять не будет. И за одно наоборот уже с бюджета срубить 300 лямов на охрану исторического здания
[Исправлено: Vit, 28.10.2024 - 20:51]
[Исправлено: Vit, 28.10.2024 - 20:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7168
Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...
Отправлено: 29.10.24 - 07:51
Пусть в аренду сдадут или в рассрочку,лет так на десять,всеравно стоит без дела
Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...
Отправлено: 29.10.24 - 08:47
Цитата:
Чингиз-хан, будет правдоподобнее. Тем более пишут же псевдоучёные что он якобы из казахского рода.
Vit:
жил на каникулах Напалеон
жил на каникулах Напалеон
Чингиз-хан, будет правдоподобнее. Тем более пишут же псевдоучёные что он якобы из казахского рода.
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