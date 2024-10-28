Re: Никто не хочет покупать: власти не могут продать...

Отправлено: - 17:13

Жадность или меркантильность продавцов не имеет границ как по пословице"не съем, так надкушу! У этого гос-ва видимо много денег, а ему палки вставляет еще отдел предпринимательства акимата области, поэтому пусть держат до тех пор, пока не развалится сей ресторан, изъятый по суду, как объект коррупционных сделок. Вот доказательство того, что госорган, умышленно или не умышленно, поднимая сумасшедшие суммы, отбывает охоту у коррупционеров купить сие имущество! Никто из них не хочет добровольно войти в список для проверок.