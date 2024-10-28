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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 891 из 891«1...889890891
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 12:25
#13351
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Цитата:
ACROS:
Вроде: - наоборот

Так я же не про широкие народные массы! Они как раз в Европу не ходили даже партизаны типа Василисы Кожиной. А вот гвардейские части и другие войска, которые ходили в Европу, там солдаты в основном были за. А то, что страшно далеки были..., так и есть! Восстание то провалилось только потому , что сами не знали что делать, не было чёткой картины ,что будет дальше. Одни за конституционную монархию, другие за республику. А потом в самый ответственный момент будущий диктатор(должен был стать) Трубецкой перетрусил и просто на площадь не приехал.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
116
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 17:30
#13352
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Цитата:
abaika95:
премьер министр постоянно летает в лондон советоваться


Джастин Трюдо был в Лондоне в следующие периоды:
24–26 ноября 2015 года. Трюдо отправился в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и королевой Елизаветой II.
17–20 апреля 2018 года. Трюдо отправился в Соединённое Королевство, чтобы принять участие во встрече глав правительств Содружества.
16–19 сентября 2022 года. 15 Трюдо присутствовал на государственных похоронах королевы Елизаветы II. Он встретился с новым монархом, королём Карлом III, а также провёл двусторонние встречи с премьер-министром Лиз Трасс и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.
16 мая 2023 года. Трюдо отправился в Лондон, чтобы присутствовать на коронации короля Карла III. 1

ПОСТОЯННО ??

[Исправлено: simkst, 28.10.2024 - 18:43]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 17:32
#13353
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Рекламная пауза) Приобрёл по совету друзей туалетную воду. Как Думаите женщины будут штабелями падать?) Это все таки Антонио Бандерас :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 17:35
#13354
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К новому году думаю надо праздничные труселя приобрести. В комплекте с красными носками) ваще огонь будет прикид.

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16893
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 17:49
#13355
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Цитата:
simkst:
Джастин Трюдо был в Лондоне в следующие периоды: 24–26 ноября 2015 года. Трюдо отправился в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и королевой Елизаветой II. 17–20 апреля 2018 года. Трюдо отправился в Соединённое Королевство, чтобы принять участие во встрече глав правительств Содружества. 16–19 сентября 2022 года. 15 Трюдо присутствовал на государственных похоронах королевы Елизаветы II. Он встретился с новым монархом, королём Карлом III, а также провёл двусторонние встречи с премьер-министром Лиз Трасс и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. 16 мая 2023 года. Трюдо отправился в Лондон, чтобы присутствовать на коронации короля Карла III. 1 ПОСТОЯННО ??

Чат джипити не всю информацию видит и показывает))
Только за 24-22 год Трюдо был в Британии 3 раза и 4 раза встречался с ПМ Британии на иных площадках и встречах
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
116
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 17:53
#13356
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Цитата:
abaika95:
Только за 24-22 год Трюдо был в Британии 3 раза и 4 раза встречался с ПМ Британии на иных площадках и встречах


ССыль на эту инфу можно?



[Исправлено: simkst, 28.10.2024 - 19:00]

[Исправлено: simkst, 28.10.2024 - 22:42]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24781
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 18:15
#13357
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Цитата:
abaika95:
да наши внутренние дела че хотим то и будем разрешать или запрещать

Украина тоже так думала 8-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 18:52
#13358
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Цитата:
Vit:
ваще огонь будет

Виталий это что за цыганский развал? Ты где? :-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 18:54
#13359
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Эти труселя нужно поверх брюк одевать! Тогда точно возле твоего дома из за штабелей женщин не пройти будет!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42144
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 20:16
#13360
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Цитата:
abaika95:
Трюдо был в Британии 3 раза

Этот что ли?

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 20:42
#13361
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Цитата:
saba: Ты где?
Нихао Саба) Прогуливаюсь в одиночку по осеннем улицам маленького но уютного польского городка. Пинаю жёлтые опавшие листья)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 20:56
#13362
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Цитата:
ACROS: Поляки разве не в еврозоне ?
В Евросоюзе но деньги у них свои же. Поляки хитрожопые)) 92 бенз не встречал. Это надо лучше у местных спрашивать. Электрона и шанхая. Они там постояно тусят я то наскоками)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 21:19
#13363
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Цитата:
Vit:
женщины будут штабелями падать


На полячках проверьте (как правильно- польки или полячки ?). Польки тоже дюже красивые.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
116
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 22:42
#13364
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Цитата:
111:
Этот что ли?


Я извиняюсь , Вы с abaika95: с одного IP-адреса пишите ?

[Исправлено: simkst, 28.10.2024 - 23:43]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24781
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.10.24 - 04:06
#13365
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Цитата:
ACROS:
будет

Цитата:
ACROS:
тоже будут

Цитата:
ACROS:
будут


Ну а чё, прикольно
:lol:
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