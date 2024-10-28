Отправлено: - 17:49

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Джастин Трюдо был в Лондоне в следующие периоды: 24–26 ноября 2015 года. Трюдо отправился в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и королевой Елизаветой II. 17–20 апреля 2018 года. Трюдо отправился в Соединённое Королевство, чтобы принять участие во встрече глав правительств Содружества. 16–19 сентября 2022 года. 15 Трюдо присутствовал на государственных похоронах королевы Елизаветы II. Он встретился с новым монархом, королём Карлом III, а также провёл двусторонние встречи с премьер-министром Лиз Трасс и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. 16 мая 2023 года. Трюдо отправился в Лондон, чтобы присутствовать на коронации короля Карла III. 1 ПОСТОЯННО ??

Цитата:Чат джипити не всю информацию видит и показывает))Только за 24-22 год Трюдо был в Британии 3 раза и 4 раза встречался с ПМ Британии на иных площадках и встречах