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≡ Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50376
Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
Отправлено: 28.10.24 - 13:28
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"Боже, что это за звания такие? «Ерен еңбегі үшін», «Құрмет», «Парасат», «Даңқ». Ежегодно эти звания получают сотни человек. Пусть получают, но соответствует ли нынешнее состояние нашего государства такому количеству наград?" - написала Акбота Керимбекова.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3602
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 13:28
#1
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«Ты поешь уже 30 лет, - впервые слышу о такой певице.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6666
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 13:59
#2
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Цитата:
юля елиссева:
«Ты поешь уже 30 лет,


Наверное отчёт идет с детских лет - так то - неплохая певица- голос поставлен.

Самое крутое звание у артистов- это звание:..Народный артист Советского Союза.., в Казахстане вроде: Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова и всё вроде.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
116
Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
Отправлено: 28.10.24 - 14:24
#3
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Цитата:
ACROS:
Народный артист Советского Союза.., в Казахстане вроде: Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова



В общей сложности это звание получили 28 казахстанцев,
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
408
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 16:58
#4
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Только зависть и отсутствие внимания порождают такие статьи! Гос-ву все равно кто и как поет, самое главная задача, дать бесплатную награду тем, кто заслужил внимание тех государственных комиссий, регулирующих этот процесс. Если сам не напомнишь, никто и не вспомнит, сколько бы не трудился!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6091
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 18:39
#5
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Я считаю нельзя массово награждать! Как пример орден Отечественной войны был очень ценим ветеранами, но в в 1985 кажется году в честь 40 летия Победы всем ветеранам выдали эти ордена и орден сразу потерял свою значимость! Если раньше было понятно, человек получивший орден Отечественной войны рисковал жизнью. проливал свою кровь, то потом просто выдали всем, кто был на войне, невзирая на заслуги!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42144
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 19:43
#6
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30 лет поет?
Известная?
Мне кажется, хоть я и не пою, но известен больше ее..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6091
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 20:18
#7
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Цитата:
111:
Известная?

Всё дело в том , что ты смотришь только русскоязычные каналы, а её крутят на казахских. Поэтому вы и не пересекаетесь. Не скажу что она мне нравится , не моя музыка. Но она достаточно известна в казахских кругах.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6666
Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
Отправлено: 28.10.24 - 20:48
#8
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Цитата:
saba:
только русскоязычные каналы,


В 2007 году меня и не только меня, с целью поддержки национального оператора, НАСТОЙЧИВО попросили с райакимата приобрести НАЦИОНАЛЬНУЮ спутниковую тарелку " ОТАУ" и с тех пор смотрю её: - неплохое качество и программа достаточно широкая - всё есть и фильмы и спорт и детские и тревел и исторические и экшен и ужастики и российские каналы. В месяц пакет "Премиум" стоит -3 990 тенге.

[Исправлено: ACROS, 28.10.2024 - 21:57]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6666
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 20:55
#9
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Цитата:
saba:
нельзя массово награждать!


Вы же раньше в акиматах работали: - должны знать- если хочешь получить какую то награду, то должен что то сделать.
Не просто ХОРОШО работать или добиваться высоких производственных показателей, а именно ЧТО ТО сделать.
Вот у меня есть "Курмет" - я для этого не только работал и получал высокие урожаи, ( это считается само собой разумеющим) но и ЧТО ТО сделал для района или для народного образования ( установить детскую игровую площадку, купить микроавтобус в ДЮСШ и прочее).
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