Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
Отправлено: 28.10.24 - 13:28
"Боже, что это за звания такие? «Ерен еңбегі үшін», «Құрмет», «Парасат», «Даңқ». Ежегодно эти звания получают сотни человек. Пусть получают, но соответствует ли нынешнее состояние нашего государства такому количеству наград?" - написала Акбота Керимбекова. Читать новость
Только зависть и отсутствие внимания порождают такие статьи! Гос-ву все равно кто и как поет, самое главная задача, дать бесплатную награду тем, кто заслужил внимание тех государственных комиссий, регулирующих этот процесс. Если сам не напомнишь, никто и не вспомнит, сколько бы не трудился!
Я считаю нельзя массово награждать! Как пример орден Отечественной войны был очень ценим ветеранами, но в в 1985 кажется году в честь 40 летия Победы всем ветеранам выдали эти ордена и орден сразу потерял свою значимость! Если раньше было понятно, человек получивший орден Отечественной войны рисковал жизнью. проливал свою кровь, то потом просто выдали всем, кто был на войне, невзирая на заслуги!
Всё дело в том , что ты смотришь только русскоязычные каналы, а её крутят на казахских. Поэтому вы и не пересекаетесь. Не скажу что она мне нравится , не моя музыка. Но она достаточно известна в казахских кругах.
В 2007 году меня и не только меня, с целью поддержки национального оператора, НАСТОЙЧИВО попросили с райакимата приобрести НАЦИОНАЛЬНУЮ спутниковую тарелку " ОТАУ" и с тех пор смотрю её: - неплохое качество и программа достаточно широкая - всё есть и фильмы и спорт и детские и тревел и исторические и экшен и ужастики и российские каналы. В месяц пакет "Премиум" стоит -3 990 тенге.
Вы же раньше в акиматах работали: - должны знать- если хочешь получить какую то награду, то должен что то сделать. Не просто ХОРОШО работать или добиваться высоких производственных показателей, а именно ЧТО ТО сделать. Вот у меня есть "Курмет" - я для этого не только работал и получал высокие урожаи, ( это считается само собой разумеющим) но и ЧТО ТО сделал для района или для народного образования ( установить детскую игровую площадку, купить микроавтобус в ДЮСШ и прочее).
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