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Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
Никто не хочет покупать: власти не могут продать конфискованный ресторан экс-акима Костаная
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