Отправлено: - 20:55

saba:

нельзя массово награждать!

Цитата:Вы же раньше в акиматах работали: - должны знать- если хочешь получить какую то награду, то должен что то сделать.Не просто ХОРОШО работать или добиваться высоких производственных показателей, а именно ЧТО ТО сделать.Вот у меня есть "Курмет" - я для этого не только работал и получал высокие урожаи, ( это считается само собой разумеющим) но и ЧТО ТО сделал для района или для народного образования ( установить детскую игровую площадку, купить микроавтобус в ДЮСШ и прочее).