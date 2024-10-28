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≡ «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапарком «Осьминог»?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50375
«Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапарком «Осьминог»?
Отправлено: 28.10.24 - 12:47
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Около этого объекта располагались частные дома, сейчас территория огорожена забором, за ним - остатки строительного мусора после демонтажа. От строений освобожден участок площадью 0,8 га.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3602
«Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапаком «Осьминог»?
Отправлено: 28.10.24 - 12:47
#1
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Интересно, а здание в центре города, на улице Баймагамбетова, перекрывающее проезд по улице Пушкина, тоже будут сносить?

[Исправлено: юля елиссева, 28.10.2024 - 13:48]
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
941
Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...
Отправлено: 28.10.24 - 13:12
#2
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Когда будет строительство моста от ул.Тарана в мкрн. Береке?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1531
«Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапаком «Осьминог»?
Отправлено: 28.10.24 - 14:24
#3
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Цитата:
arman_kst:
строительство моста

Что-то забыли про него.. А ведь это самый важный вопрос. Что там творится,не проехать утром и вечером. Почему сразу нормальный мост было не построить в мкр аэропорт?? Ну что эта экономия в 1 млрд?? Что денег нет в бюджете? Там эти поезда все нервы вымотали!
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
230
Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...
Отправлено: 28.10.24 - 16:22
#4
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В заголовке в слове аквапарк опечатка
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7167
Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...
Отправлено: 28.10.24 - 18:23
#5
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У меня есть шесть очень даже модных стульев,их покупал когда стал жить в собственном доме,брал очень дорого по 25 тыс за каждый. И вот однажды такие же стулья выставили на олх по 3тыс. Я сразу же созвонился и рванул закупиться ещё одним гарнитуром. Адрес продавца аккурат расположился сразу за аквапарком. Это был замок с огромными раздвижными воротами. Хозяйка повела мою супругу по объекту,вдруг она ещё что-нибудь захочет приобрести,предлагалась мебель из чистого резного дерева, хрустальные люстра и много спорт.инвентаря на всех четырех этажах. Хозяин приветливо встретил меня, помог погрузить покупку на крышу моего фольса,а я после сидел дожидаясь свою половинку в размышлениях, где я мог видеть этих добрых людей. Оказывается им оказался Бордюрыч, ну как же я сразу не признал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6090
Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...
Отправлено: 28.10.24 - 18:44
#6
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Цитата:
Сабыр:
Там эти поезда все нервы вымотали!

Так ещё недавно нервы были целы. потому что и дороги то там небыло! :-)
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6090
Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...
Отправлено: 28.10.24 - 18:48
#7
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А когда то я писал в НГ предлагал изъять там дома и продлить ул Бородина , чтобы разгрузить Баймагамбетова,там ещё рынок Беркут , часть тоже изымать надо было бы.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6090
Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...
Отправлено: 28.10.24 - 18:50
#8
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Цитата:
юля елиссева:
а здание в центре города,

Это не здание,это символ, убирать никак нельзя!
;-)
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