Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...

Отправлено: - 18:23

У меня есть шесть очень даже модных стульев,их покупал когда стал жить в собственном доме,брал очень дорого по 25 тыс за каждый. И вот однажды такие же стулья выставили на олх по 3тыс. Я сразу же созвонился и рванул закупиться ещё одним гарнитуром. Адрес продавца аккурат расположился сразу за аквапарком. Это был замок с огромными раздвижными воротами. Хозяйка повела мою супругу по объекту,вдруг она ещё что-нибудь захочет приобрести,предлагалась мебель из чистого резного дерева, хрустальные люстра и много спорт.инвентаря на всех четырех этажах. Хозяин приветливо встретил меня, помог погрузить покупку на крышу моего фольса,а я после сидел дожидаясь свою половинку в размышлениях, где я мог видеть этих добрых людей. Оказывается им оказался Бордюрыч, ну как же я сразу не признал