Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...

Отправлено: - 18:39

Я считаю нельзя массово награждать! Как пример орден Отечественной войны был очень ценим ветеранами, но в в 1985 кажется году в честь 40 летия Победы всем ветеранам выдали эти ордена и орден сразу потерял свою значимость! Если раньше было понятно, человек получивший орден Отечественной войны рисковал жизнью. проливал свою кровь, то потом просто выдали всем, кто был на войне, невзирая на заслуги!