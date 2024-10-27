Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Отправлено: 27.10.24 - 19:17
Синоптики предсказывают относительно снежную зиму с тёплым мартом. Что говорит этот предварительный прогноз об опасности повторения разрушительного паводка-2024? Своими мнениями с "НГ" делятся эксперты. Читать новость
В эти дни тысячи таких же дачников закрывают непростой, прямо сказать - тяжкий огородный сезон с некоторым недоумением: как готовиться к весне, что вывозить «на тёплые квартиры», что из инвентаря и нехитрого скарба можно оставить и стоит ли вообще переживать по этому поводу?
Добринцофф: Дача-геморой и головная боль,но пенсам нравиться тут ничего не поделаешь
Сегодня при капитализме и той ситуации, да - согласен. А в Совке, рабочее время регламентировано, вечерами делать и так бывало нечего, а в выходные тем паче, а тут раз и дача! Поливы регулярные, автобусы тоже, да и машина под боком. В радость только!
Добринцофф: но пенсам нравиться тут ничего не поделаешь
Как говориться: "..на Бога надейся, но сам не плошай...", я и супруга хоть и заняты,но огородик и садик - это обязательно- огурчики, помидорчики, перец, баклажаны, лучок, малина, клубника, яблоки, слива, груши, виноград - всё своё- летом мучаемся, осенью- тоже мучаемся- для чего - НЕПОНЯТНО, вроде - поехал на ОРТ - всё купил и все дела, но нет же - надо именно раком летом постоять и СВОЁ- вот тут сидит в мозгу, вбито с детства и всё - ничего не поделаешь. По поводу синоптиков- осень 2023 года и лето 2024 года - они элементарно - ПРОСРАЛИ.
Просто по недопониманию. У меня сын несколько последних лет пожил в европах-австралиях... Питался тамошними "цивилизованными" продуХтами. Теперь над душой стоит - давай ему своих огурцов-помидоров-и-прочей-зелени. Так ШТА - всё познаётся в сравнении.
Skeptic: Теперь над душой стоит - давай ему своих огурцов-помидоров-и-прочей-зелени. Так ШТА - всё познаётся в сравнении.
Вы знаете я то же люблю домашние огурчики и помидорчики и отличу их от привозных не только по вкусу,но даже по внешнему виду,но только для этого вовсе необязательно пахать на огороде,мне много не надо,а поесть я всегда возьму у проверенных Затобольских бабушек.
Эл-починно: Сегодня при капитализме и той ситуации, да - согласен. А в Совке, рабочее время регламентировано, вечерами делать и так бывало нечего, а в выходные тем паче, а тут раз и дача! Поливы регулярные, автобусы тоже, да и машина под боком. В радость только!
.....в капиталистических странах Эл почино тоже есть дачи в моём городке где я живу таковы имеются да в любом городе Германии они есть,не говорю про бывшее ГДР там сплошь и рядом соц. система обязавала.....да гаражи ещё..
.....только дачи у них это место отдыха и гриля, там в каждом обществе свои строгие правила, теплиц, деревьев , газона и прочее.....
Skeptic: Просто по недопониманию. У меня сын несколько последних лет пожил в европах-австралиях... Питался тамошними "цивилизованными" продуХтами. Теперь над душой стоит - давай ему своих огурцов-помидоров-и-прочей-зелени.
......какое недопонимание про австралию не знаю а вот в Голландия,Германия всё выращивается в теплицах с химией роста,всё созревшее большое а вкуса нет,также и мясо,у баура с дому купишь ещё более вкусней....
Добринцофф: а поесть я всегда возьму у проверенных Затобольских бабушек.
.....у меня одна знакомая бабушка постоянно продовала зелень с огурчиками,огородчик у неё небольшой,так когда огородные запасы заканчивались она моталась на оптовку и выдавала потом за своё огодное.......только бизнес ничего личного
родом из Шанхая2022: ....у меня одна знакомая бабушка постоянно продовала зелень с огурчиками,огородчик у неё небольшой,так когда огородные запасы заканчивались она моталась на оптовку и выдавала потом за своё огодное.......только бизнес ничего личного
Это неправильная бабушка,у меня в магазине то же такие закупаются и перепродают потом на базарчиках.Накрутка 100-200%
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