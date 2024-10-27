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≡ Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50374
Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Отправлено: 27.10.24 - 19:17
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Синоптики предсказывают относительно снежную зиму с тёплым мартом. Что говорит этот предварительный прогноз об опасности повторения разрушительного паводка-2024? Своими мнениями с "НГ" делятся эксперты.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10112
Re: Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям...
Отправлено: 27.10.24 - 19:17
#1
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Цитата:
В эти дни тысячи таких же дачников закрывают непростой, прямо сказать - тяжкий огородный сезон с некоторым недоумением: как готовиться к весне, что вывозить «на тёплые квартиры», что из инвентаря и нехитрого скарба можно оставить и стоит ли вообще переживать по этому поводу?

Источник:




Дача-геморой и головная боль,но пенсам нравиться тут ничего не поделаешь
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3582
Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Отправлено: 27.10.24 - 19:42
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Дача-геморой и головная боль,но пенсам нравиться тут ничего не поделаешь

Сегодня при капитализме и той ситуации, да - согласен.
А в Совке, рабочее время регламентировано, вечерами делать и так бывало нечего, а в выходные тем паче, а тут раз и дача! Поливы регулярные, автобусы тоже, да и машина под боком. В радость только! :lol: :-P
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10112
Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Отправлено: 27.10.24 - 19:48
#3
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Цитата:
Эл-починно:
А в Совке, рабочее время регламентировано, вечерами делать и так бывало нечего,

У меня двоюродный брат пока здесь жил из дачи не вылазил,в Германию приехал квартиру снимает,но зато дачу сразу купил.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6663
Re: Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям...
Отправлено: 27.10.24 - 20:00
#4
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Цитата:
Добринцофф:
но пенсам нравиться тут ничего не поделаешь


Как говориться: "..на Бога надейся, но сам не плошай...", я и супруга хоть и заняты,но огородик и садик - это обязательно- огурчики, помидорчики, перец, баклажаны, лучок, малина, клубника, яблоки, слива, груши, виноград - всё своё- летом мучаемся, осенью- тоже мучаемся- для чего - НЕПОНЯТНО, вроде - поехал на ОРТ - всё купил и все дела, но нет же - надо именно раком летом постоять и СВОЁ- вот тут сидит в мозгу, вбито с детства и всё - ничего не поделаешь.
По поводу синоптиков- осень 2023 года и лето 2024 года - они элементарно - ПРОСРАЛИ.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10112
Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Отправлено: 27.10.24 - 20:27
#5
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Цитата:
ACROS:
но нет же - надо именно раком летом постоять и СВОЁ- вот тут сидит в мозгу, вбито с детства и всё - ничего не поделаешь.

Я то же мучался одно время,потом надоело,смысла нет,времени и сил много,а стоит всё это копейки,сейчас только зелень свежая в огороде растёт,всё остальное под газон пустил.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1773
Re: Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям...
Отправлено: 27.10.24 - 21:22
#6
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Цитата:
Добринцофф:
смысла нет

Просто по недопониманию.
У меня сын несколько последних лет пожил в европах-австралиях... Питался тамошними "цивилизованными" продуХтами.
Теперь над душой стоит - давай ему своих огурцов-помидоров-и-прочей-зелени.
Так ШТА - всё познаётся в сравнении.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10112
Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Отправлено: 27.10.24 - 22:02
#7
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Цитата:
Skeptic:
Теперь над душой стоит - давай ему своих огурцов-помидоров-и-прочей-зелени. Так ШТА - всё познаётся в сравнении.

Вы знаете я то же люблю домашние огурчики и помидорчики и отличу их от привозных не только по вкусу,но даже по внешнему виду,но только для этого вовсе необязательно пахать на огороде,мне много не надо,а поесть я всегда возьму у проверенных Затобольских бабушек.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1633
Re: Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям...
Отправлено: 27.10.24 - 22:46
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Сегодня при капитализме и той ситуации, да - согласен. А в Совке, рабочее время регламентировано, вечерами делать и так бывало нечего, а в выходные тем паче, а тут раз и дача! Поливы регулярные, автобусы тоже, да и машина под боком. В радость только!


.....в капиталистических странах Эл почино тоже есть дачи в моём городке где я живу таковы имеются да в любом городе Германии они есть,не говорю про бывшее ГДР там сплошь и рядом соц. система обязавала.....да гаражи ещё..

.....только дачи у них это место отдыха и гриля, там в каждом обществе свои строгие правила, теплиц, деревьев , газона и прочее.....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1633
Re: Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям...
Отправлено: 27.10.24 - 22:52
#9
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Цитата:
Skeptic:
Просто по недопониманию. У меня сын несколько последних лет пожил в европах-австралиях... Питался тамошними "цивилизованными" продуХтами. Теперь над душой стоит - давай ему своих огурцов-помидоров-и-прочей-зелени.


......какое недопонимание про австралию не знаю а вот в Голландия,Германия всё выращивается в теплицах с химией роста,всё созревшее большое а вкуса нет,также и мясо,у баура с дому купишь ещё более вкусней....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1633
Re: Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям...
Отправлено: 27.10.24 - 22:57
#10
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Цитата:
Добринцофф:
а поесть я всегда возьму у проверенных Затобольских бабушек.


.....у меня одна знакомая бабушка постоянно продовала зелень с огурчиками,огородчик у неё небольшой,так когда огородные запасы заканчивались она моталась на оптовку и выдавала потом за своё огодное.......только бизнес ничего личного :-) :-) :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1773
Re: Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям...
Отправлено: 28.10.24 - 10:05
#11
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

:-) Именно так.
Проверенным может быть исключительно то, что выращено своими руками на своём участке.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10112
Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Отправлено: 28.10.24 - 14:57
#12
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....у меня одна знакомая бабушка постоянно продовала зелень с огурчиками,огородчик у неё небольшой,так когда огородные запасы заканчивались она моталась на оптовку и выдавала потом за своё огодное.......только бизнес ничего личного

Это неправильная бабушка,у меня в магазине то же такие закупаются и перепродают потом на базарчиках.Накрутка 100-200%
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