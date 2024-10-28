НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапаком «Осьминог»?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50374
«Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапаком «Осьминог»?
Отправлено: 28.10.24 - 12:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около этого объекта располагались частные дома, сейчас территория огорожена забором, за ним - остатки строительного мусора после демонтажа. От строений освобожден участок площадью 0,8 га.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3602
«Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапаком «Осьминог»?
Отправлено: 28.10.24 - 12:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а здание в центре города, на улице Баймагамбетова, перекрывающее проезд по улице Пушкина, тоже будут сносить?

[Исправлено: юля елиссева, 28.10.2024 - 13:48]
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
941
Re: «Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в...
Отправлено: 28.10.24 - 13:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда будет строительство моста от ул.Тарана в мкрн. Береке?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1531
«Сделать так, будто домов там и не было» - Что появится в Костанае рядом с аквапаком «Осьминог»?
Отправлено: 28.10.24 - 14:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
строительство моста

Что-то забыли про него.. А ведь это самый важный вопрос. Что там творится,не проехать утром и вечером. Почему сразу нормальный мост было не построить в мкр аэропорт?? Ну что эта экономия в 1 млрд?? Что денег нет в бюджете? Там эти поезда все нервы вымотали!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS