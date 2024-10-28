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≡ Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50374
Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
Отправлено: 28.10.24 - 13:28
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"Боже, что это за звания такие? «Ерен еңбегі үшін», «Құрмет», «Парасат», «Даңқ». Ежегодно эти звания получают сотни человек. Пусть получают, но соответствует ли нынешнее состояние нашего государства такому количеству наград?" - написала Акбота Керимбекова.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3602
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 13:28
#1
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«Ты поешь уже 30 лет, - впервые слышу о такой певице.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6663
Re: Известная певица раскритиковала массовое присуждение...
Отправлено: 28.10.24 - 13:59
#2
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Цитата:
юля елиссева:
«Ты поешь уже 30 лет,


Наверное отчёт идет с детских лет - так то - неплохая певица- голос поставлен.

Самое крутое звание у артистов- это звание:..Народный артист Советского Союза.., в Казахстане вроде: Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова и всё вроде.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
113
Известная певица раскритиковала массовое присуждение госнаград артистам
Отправлено: 28.10.24 - 14:24
#3
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Цитата:
ACROS:
Народный артист Советского Союза.., в Казахстане вроде: Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова



В общей сложности это звание получили 28 казахстанцев,
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