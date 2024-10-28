Отправлено: - 14:24

arman_kst:

строительство моста

Цитата:Что-то забыли про него.. А ведь это самый важный вопрос. Что там творится,не проехать утром и вечером. Почему сразу нормальный мост было не построить в мкр аэропорт?? Ну что эта экономия в 1 млрд?? Что денег нет в бюджете? Там эти поезда все нервы вымотали!