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≡ Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними тысячелетиями, возможно ли полностью избавиться от них?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50374
Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними тысячелетиями, возможно ли полностью избавиться от них?
Отправлено: 27.10.24 - 15:44
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Жители Костаная все чаще сталкиваются с крысами. Их видят при наступлении темноты на мусорных площадках, встречают в подвалах. А в некоторых местах грызунов можно увидеть днем, как, например, в низине возле кольца на проспекте Абая. Там они снуют возле огромных труб теплотрассы, часто попадаясь на глаза прохожим и вызывая самые неприятные чувства.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
941
Re: Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними...
Отправлено: 27.10.24 - 15:44
#1
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Кошек надо разводить
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1633
Re: Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними...
Отправлено: 27.10.24 - 17:00
#2
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......незнаю помогут ли кошки? но первый делом надо нависти порядок на мусорках....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7166
Re: Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними...
Отправлено: 27.10.24 - 18:47
#3
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Кошки вывели под корень этих бандитов, давно не видел этих злодеев. В первый год проживания в частном доме это было что-то невероятное, цыплят сколько задушили, шкребли стены, бегали по потолку пугая ещё малолетних моих детей.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
975
Re: Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними...
Отправлено: 27.10.24 - 19:55
#4
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Цитата:
Да и про крыс, бегущих с корабля, все слышали с детства. Это действительно так и было. Но никакой мистики нет, пророков и ясновидящих среди грызунов не ищите.

Не мешало бы более подробнее изучить тему.

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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
975
Re: Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними...
Отправлено: 27.10.24 - 20:43
#5
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с 35.50
Крысы, чуть ли не строем, покидали Сталинград незадолго до того, как к нему подошли фашисты.©
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4567
Re: Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними...
Отправлено: 28.10.24 - 01:12
#6
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Цитата:
N0name:

И в какую сторону шли? К фашистам или к Волге?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
975
Re: Умны, прожорливы, неистребимы - Мы соседствуем с ними...
Отправлено: 28.10.24 - 12:35
#7
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Цитата:
bgb:
И в какую сторону шли? К фашистам или к Волге?

Я в курсе, что некоторые индивидуумы читают текст по диагонали, но чтобы так смотрели видео — встречаю впервые.
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