Отправлено: - 22:38

ACROS:

Неужели СТАТУС и УРОВЕНЬ влияние "НГ" на мнение жителей области, соответствуют тому, что бы малотиражную "НГ" избрать площадкой для прилюдного БИТЬЯ акима ??

ACROS:

Если бы это происходило на "Хабаре" или ещё где то на республиканском уровне типа "Караван", "Орда", то было бы понятно- что это ЗАКАЗ.

Цитата:Так цель не тираж а народные новостиДа и темболее НГ одна из 4 областных газет в которой можно писать такие памфлетыЦитата:Я не писал что это прямо прямо ЗАКАЗэто локальная политическая критика написаная либо по заказу мелкого областного чиновника либо по договору с кем-то))И я не удивлюсь что тут уши Архимеда торчат)Потомучто автор явно фанат Грека)