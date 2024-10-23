Re: Общага вместо пустыря - Как обсуждали новый ПДП в 7-м...

Отправлено: - 23:46

Не понял, для чего голосовали? На слушаниях по застройке дач, представитель акимата сказал, что общественное слушание для информации и толку от голосования нет, голосуйте как хотите, решение принято. А здесь тогда зачем?