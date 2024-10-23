Re: Ушел из жизни основатель Флибусты. R.I.P.

Отправлено: - 14:36

Эффект Вертера... Какой ещё такой эффект - нет, не слышали..



К критериям, позволяющим отнести тот или иной материал в масс-медиа к "пропаганде суицида" в рамках нашей правовой системы (статья 313-1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан), среди прочего, можно также определить:



- "выражение положительной оценки либо в иной форме любого одобрения совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство";

- "выражение положительной оценки или аргументация на конкретном примере допустимости самоубийства, в том числе, с посторонней специальной помощью, при определённых состояниях или ситуациях, основанные на положительной практике "добровольной эвтаназии" в зарубежных правовых системах";

- "суждения, в том числе, и оценочные, не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства, в том числе, посредством приведения конкретных примеров, в том числе, представление самоубийства как обыденного явления (приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка), в том числе, на конкретных примерах из зарубежных правовых систем".



(ПО АНАЛОГИИ ПРАВА; из статьи "Журналистская практика. Освещение суицидальной тематики в средствах массовой информации в свете правовых ограничений и социальной значимости проблемы". д.э.н. Суходолов А.П., к.ю.н. Бычкова А.М.).



Запрещённым к публикации в нашей правовой системе можно даже отнести сам факт объяснения в статье, размещаемой на платформе масс-медиа, причин произошедшего самоубийства в контексте безвыходности лица, совершившего самоубийство, как способа избежать мучений, страданий, физической боли.



Марина Кинкулькина, профессор кафедры психиатрии Первого МГМУ имени Сеченова: "…когда мы громко говорим о самоубийствах, о том, что это - способ решения проблем, и когда мы говорим об этом очень часто, то начинает стираться грань понимания того, что самоубийство - это невозможно, это находится за гранью добра и зла. И самоубийство становится своего рода приемлемым способом решения проблемы… Вовлекаются в поток другие ситуации, которые могли бы быть разрешены другим путем".



В заметке указано "В комментариях под опубликованным сообщением пользователи пишут стихи и выражают благодарность основателю сервера". Это можно расценить как излишнюю драматизацию, которая "может способствовать возникновению у потенциального суицидента представления о том, что суицид - это наиболее эффективное средство получения внимания или мести".



Пожалуйста, обратите внимание Главного редактора "НГ" на содержание опубликованной статьи. Она написана с точки зрения НАШЕЙ правовой системы - недопустимо. Тут не Германия.



РЕКОМЕНДАЦИЯ: удалить её вообще или убрать из текста объяснение разумности и нормальности, законности причин случившегося; ссылку на нормализацию практики в зарубежных правовых системах; объяснение неизбежности произошедшего и нормальности.