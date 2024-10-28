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≡ Россия требует преференций по проектам строительства ТЭЦ в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50370
Россия требует преференций по проектам строительства ТЭЦ в Казахстане
Отправлено: 28.10.24 - 10:02
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Россия требует государственных преимуществ и льгот (преференций) по проектам строительства теплоэлектроцентралей в трех городах Казахстана, передает КазТАГ. Ранее две страны подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики РК и РФ о сотрудничестве.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1773
Re: Россия требует преференций по проектам строительства ТЭЦ в...
Отправлено: 28.10.24 - 10:02
#1
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Ох уж, эти журналисты...
Я почитал текст.
России абсолютно ничего не требует.
1. "...комиссия приняла к сведению:
...
– информацию российской стороны, что В ЦЕЛАХ НАЧАЛА выполнения ПИР по проекту ТЭЦ «Кокшетау», НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ казахстанской стороной ВОПРОСА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ уполномоченной российской организации ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» НА ПЕРИОД ДО ратификации соглашения между правительством РФ и правительством РК от 17.04.24 г. и протокола по внесению изменений в указанное Соглашение ОТ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И НАЛИЧИЯ лицензий, выданных в Республике Казахстан, при условии привлечения ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» подрядных организаций и/или их субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии на выполнение работ и оказание услуг для выполнения указанных в контрактах работ и услуг на территории Республики Казахстан;"
...
Вполне логичное предложение. Особенно с учётом того, что Казахстан обратился за помощью к России, а не наоборот. Да и специалисты в России явно сильнее казахстанских... В том числе и в вопросах лицензирования.
...
2. "...– обращение филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС к казахстанской стороне с предложением по продлению сроков эксплуатации 3-й секции золоотвала в Карабалыкском районе Костанайской области до 31 декабря 2034 года."
Вполне себе рабочий момент. Обусловлен только налаженной за многие годы логистикой. Откажет Казахстан - Россия найдёт выход. Выиграет ли от этого хоть что-то Казахстан - вопрос...
...
Те, кто читает только заголовка, наверняка сделает "глЫбокомысленные" выводы о российском шантаже.
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