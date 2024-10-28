Re: Россия требует преференций по проектам строительства ТЭЦ в...

Отправлено: - 10:02

Ох уж, эти журналисты...

Я почитал текст.

России абсолютно ничего не требует.

1. "...комиссия приняла к сведению:

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– информацию российской стороны, что В ЦЕЛАХ НАЧАЛА выполнения ПИР по проекту ТЭЦ «Кокшетау», НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ казахстанской стороной ВОПРОСА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ уполномоченной российской организации ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» НА ПЕРИОД ДО ратификации соглашения между правительством РФ и правительством РК от 17.04.24 г. и протокола по внесению изменений в указанное Соглашение ОТ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И НАЛИЧИЯ лицензий, выданных в Республике Казахстан, при условии привлечения ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» подрядных организаций и/или их субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии на выполнение работ и оказание услуг для выполнения указанных в контрактах работ и услуг на территории Республики Казахстан;"

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Вполне логичное предложение. Особенно с учётом того, что Казахстан обратился за помощью к России, а не наоборот. Да и специалисты в России явно сильнее казахстанских... В том числе и в вопросах лицензирования.

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2. "...– обращение филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС к казахстанской стороне с предложением по продлению сроков эксплуатации 3-й секции золоотвала в Карабалыкском районе Костанайской области до 31 декабря 2034 года."

Вполне себе рабочий момент. Обусловлен только налаженной за многие годы логистикой. Откажет Казахстан - Россия найдёт выход. Выиграет ли от этого хоть что-то Казахстан - вопрос...

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Те, кто читает только заголовка, наверняка сделает "глЫбокомысленные" выводы о российском шантаже.