Отправлено: - 08:50

ACROS:

Мы тоже стоим на Великом шёлковом пути, плюс - НАСМЕТНЫЕ богатства, которых у Сингапура нет

ACROS:

почему мы даже никчёмную Канаду Макса не можем догнать по уровню жизни ??

ACROS:

Можно подумать наш диктатор не пошел на аналогичную сделку,

Цитата:Шелковый путь спокойно обходится морским путем для чего Сингапур и нуженЦитата:Может потомучто Канада не сама по себе а находится в содружестве британских колоний?Канада, Австралия, новая Зеландия не независимы а прямо находятся в едином политическом и экономическом подчинении ЛондонаЛондон просто фиктивную независимость дал колониям чтобы голоса в ООН прибавить себеИ Лондон весь 19 век мир грабилОт того и уровень жизни в его колониях вышеЦитата:Он как раз пошел на сделку ресурсы в обмен на защитуА Ли Куан Ю дал гарантию нейтралитета во время холодной войныЧто Сингапур не станет коммунистическим