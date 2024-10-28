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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 889 из 890«1...887888889890»
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 08:43
#13321
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Сейчас заварушка в Грузии начинается. Пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" по извечной постсоветской традиции не без нарушений победила на парламентских выборах, но грузины горячие парни, собираются протестовать.
Интересно, что одним из тезисов партии стало:" Если вы хотите , чтобы Россия не напала на Грузию, то голосуйте за партию ГМ". И ролик очень познавательный для г-на Скептика выпустила. Там с левой стороны спутниковые фотографии разрушенных украинских городов, а с правой мирная Грузия. Г-н Скептик ведь утверждает , что Россия бьёт только по военным объектам, а тут союзники такой факт выставляют на всеобщий обзор, вот попадалово!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 08:50
#13322
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Цитата:
ACROS:
Мы тоже стоим на Великом шёлковом пути, плюс - НАСМЕТНЫЕ богатства, которых у Сингапура нет

Шелковый путь спокойно обходится морским путем для чего Сингапур и нужен
Цитата:
ACROS:
почему мы даже никчёмную Канаду Макса не можем догнать по уровню жизни ??

Может потомучто Канада не сама по себе а находится в содружестве британских колоний?
Канада, Австралия, новая Зеландия не независимы а прямо находятся в едином политическом и экономическом подчинении Лондона
Лондон просто фиктивную независимость дал колониям чтобы голоса в ООН прибавить себе
И Лондон весь 19 век мир грабил
От того и уровень жизни в его колониях выше
Цитата:
ACROS:
Можно подумать наш диктатор не пошел на аналогичную сделку,

Он как раз пошел на сделку ресурсы в обмен на защиту
А Ли Куан Ю дал гарантию нейтралитета во время холодной войны
Что Сингапур не станет коммунистическим
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 08:51
#13323
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Цитата:
saba:

Я тоже могу перечислять что и кто есть у кого - вопрос не в этом- вопрос в другом- кто рукожопее при таких богатствах:- мы или канадцы ???
Или поставим вопрос поинтеллигентней: -"... Кто виноват и ЧТО делать..."?? ТРИДЦАТЬ лет коту под хвост.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:11
#13324
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Цитата:
ACROS:
Я тоже могу перечислять что и кто есть у кого - вопрос не в этом- вопрос в другом- кто рукожопее при таких богатствах:- мы или канадцы ??? Или поставим вопрос поинтеллигентней: -"... Кто виноват и ЧТО делать..."?? ТРИДЦАТЬ лет коту под хвост.

А можно по другому вопрос поставить
Позволили бы нам жить лучше среднего региона России?
Нет не позволили бы
Поэтому и элиты коммунистические все у власти
И коррупция процветает
Пока Россия не подтянет свой уровень жизни они никому не позволит рядом особенно бывшим колониям жить лучше
От того и такая истерика у Москвы постоянно когда либо Киев либо Тбилиси хотят в ЕС

Другой момент сравнить жизнь в Костанае и в каком-нибудь Кургане, где лучше?
У нас
А почему?
У нас при всех схожих показателях и уровню доходов, население не гибнет в империалистических войнах ради квартиры и газовой трубы
Так что ещё есть куда смотреться падать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:13
#13325
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Чтобы г-н Скептик сильно не расстраивался! Сегодня по 1 каналу, в новостях объявили , что американский WSJ признал российскую армию сильнейшей армией мира, опустив американскую на второе место!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:14
#13326
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Чего Путин так испугался в 2013 году на майдане? Что Украина в НАТО вступит? Да никто бы ее не взял
Путин испугался что Украина убрала зарвавшегося Януковича и решила выбрать ес
Это для власти Путина смерти подобно чтобы под боком жили родственные народы для русских которые мало того президентов свергают своих так ещё и безвизово в Италию бы ездили а русские бы на них с завистью сидели смотрели и вопросы бы нехорошие кремлю задавали
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
921
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:14
#13327
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Цитата:
ACROS:
с её то ресурсами - что мешает

Это как с талантом человеческим. На одном таланте ничего выдающегося не получится. К нему в довесок нужно иметь голову, руки и желание много работать. Так и с ресурсами.
Напротив, ограниченность в них может стать стимулом к развитию.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:15
#13328
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Цитата:
ACROS:
кто рукожопее при таких богатствах:- мы или канадцы ???

Ответ на поверхности, у кого уровень жизни выше? Поэтому я думаю, что про никчемность Канады Вы сильно погорячились, да и в Вашем с/х при схожих погодных условиях Канада ещё при СССР экспортировало к нам пшеницу!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:25
#13329
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Про то, что наше правительство некомпетентно, непрофессионально и запугано нашей странной антикоррупционной кампанией(инициатива жестоко карается) я твержу уже давно. И рукожопость тут не причём. Система управления экономикой такая. Чтобы деньги из рук государства и управляющих им людей не уплывали, Назарбаев все ресурсы и денежные и материальные сосредоточил в гигантских квазигосударственных конгломератах типа "Самрук-Казыны" и иже с ними. Все богатства Семьи ничто по сравнению с этими неповоротливыми монстрами губящими нашу экономику! У предпринимателей обыкновенных практически нет денег, чтобы развивать какие либо стоящие проекты. Поэтому все бегут на поклон к государству! День когда расформируют " Самрук-Казына", впоследствии надо будет объявить национальным праздником!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:32
#13330
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Цитата:
abaika95:
Шелковый путь спокойно обходится


Стоим же на караванном пути - другие страны и этим обделенны

Цитата:
abaika95:
в содружестве британских колоний


Казахстан тоже и в СНГ и в ЕАЭС


Цитата:
abaika95:
сделку ресурсы в обмен на защиту


Думаю наш то же самое сделал.


Цитата:
abaika95:
Позволили бы нам жить лучше среднего региона России?


Вопрос из области : ГИПОТЕТИЧЕСКОГО.

Цитата:
saba:
никчемность Канады


Конечно нет- просто разбудить Макса.

Цитата:
saba:
признал российскую армию сильнейшей армией мира,


Обычно признают, вроде, по показателю: - боеспособности и ОПЫТУ ведения практических боевых действии, например армия Въетнама была признана самой боеспособной из-за долгого ведения войны с армии США.
Россия - уже три года воюет с Украиной, плюс Сирия.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:41
#13331
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У нас существуют без государственных денег только мелкие предприниматели, как например г-н Добринцов( надеюсь не обидится), все остальные в той или иной мере берут деньги у государства. Например недавно расширялось АО" Баян Сулу", у кого деньги брали? Строительная отрасль если не будет всех этих льготных ипотек и арендных и социальных домов насколько скукожится? И т.д и т.п. Протекционизм государства это вроде бы хорошо, но в разумных пределах. Поэтому наша промышленность технологически слабо развивается, а зачем? В случае чего государство и денег подкинет и поможет с заградительными мерами для импорта. Поэтому и себестоимость высокая,невзирая на дешёвый человеческий ресурс! сколько твердят про диверсификацию с/х? Но всё равно сажают пшеницу, потому что в случае чего государство подкинет деньжат,даже судиться собираются, за то что субсидии вовремя не дали! Это же вообще нонсенс! Я на тебя подам в суд, потому что ты мне обещал помочь и не помог!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:51
#13332
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Цитата:
ACROS:
Вопрос из области : ГИПОТЕТИЧЕСКОГО.

Да нет уже практический, так и получается. Это был вопрос выживания режима. Это как восстание декабристов, почему получило отклик среди простых солдат? Потому что бывшие крепостные во время Отечественной войны 1812 года увидели как живут такие же крестьяне в Европе. Так и тут, те кто имеет возможность выехать за границу в развитые страны ,они и в России достаточно денег имеют и хороший уровень жизни особенно в крупных городах. А тут Украина, у многих из какого нибудь Южноуральска или Троицка всё таки есть возможность туда или к нам съездить. Курская , Брянская,Белгородская области вообще на два государства жили, как и Сумская, Харьковская, а если Украина вступив в ЕС вдруг резко рванёт вверх, что будет с властью, которая позиционирует себя как АнтиЕвропу?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:56
#13333
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Я как то разговаривал с одним сиротой из Южноуральска. Он переехал в Челябинск бросив комнату и сказал:"Это две разные страны!" Челябинск по сравнению с Южноуральском это рай на земле. А работал в Челябинск простым помощником повара, делал суши.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 09:57
#13334
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Цитата:
ACROS:
Обычно признают, вроде, по показателю:

Не знаю, что услышал по телевизору , то и передаю, у нас же все хвалятся, что телевизор не смотрят! :-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.10.24 - 10:05
#13335
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Цитата:
ACROS:
Стоим же на караванном пути - другие страны и этим обделенны

и россия стоит на этом же пути и узбекистан с киргизстаном
чето шибко выгоды это нам не дает
Цитата:
ACROS:
Казахстан тоже и в СНГ и в ЕАЭС

это бесполезные организации
а канада прямо в содружестве это как аналог союзного государства белоруссии и россии Цитата:
ACROS:
Думаю наш то же самое сделал.

я про нашего и писал) Цитата:
ACROS:
Вопрос из области : ГИПОТЕТИЧЕСКОГО.

ну почему?
видим же прекрасно как россия бесится постоянно если кто то из соседей лучшей жизни для себя хочет
Цитата:
saba:
а если Украина вступив в ЕС вдруг резко рванёт вверх, что будет с властью, которая позиционирует себя как АнтиЕвропу?

это они для народа антиевропа
так как народ россии в европу поехать не может
а элиты в россии прямо европейские
с 90ых весь кремль выезжал не в дели или харбин отдыхать (великие теперь союзники москвы)
а в куршавель, лондон и рим чето катались
путин собчака в финляндию вывозил бухать
а че в родном питере не отдыхалось?
чеж путин в испании себе домик купил а не в кургане?
российские пропагандоны чеж на озере комо себе дачки строили а не на кубани?


все русские хотят в европу и жить как европа
вся их антизападная риторика просто ширма от обиды
что европа их за ровню не считает
вот и приходится теперь с буркина-фасо и эфиопией лабызаться
а дай клич сейчас, даем бесплатные билеты и жилье в италии так в россии никого не останется
даже свет в аэропорту не выключат
вот недавно буквально в 1991 русские проголосовали за жизнь как в США с джинсами и макдонолдсем и кинули свой же великий ссср не выйдя его защищать
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