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Жители Костаная все чаще сталкиваются с крысами. Их видят при наступлении темноты на мусорных площадках, встречают в подвалах. А в некоторых местах грызунов можно увидеть днем, как, например, в низине возле кольца на проспекте Абая. Там они снуют возле огромных труб теплотрассы, часто попадаясь на глаза прохожим и вызывая самые неприятные чувства.