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Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50368
Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 11:48
Не так давно написал несколько критических заметок по поводу состояния коммунального хозяйства Костаная. Показал, так сказать, свою гражданскую позицию, порезал правду-матку и, как говорил ныне покойный Леонид Ильич, получил чувство глубокого удовлетворения. В итоге эйфория от «благородства» содеянного усыпила-таки бдительность.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6647
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 11:48
Цитата://Голову посетила пословица: «Хочешь жни, а хочешь куй, все равно ничего не изменишь!»//
"...хочешь жни, а хочешь КУЙ, всё равно будет один Х...." - наверное в оригинале так звучало.
Цитата//Мы деградируем, или это кажется?//
Деградируем, деградируем или ДЕГРАДИРУЮТ - наездами бывая в своей городской квартире, в той же Жана Кале, вижу что с каждым днём микрогородок, призванный быть то ли элитным или же образцово-показательным - становиться элементарно БИЧЁВСКИМ: жители ГАДЯТ в подьезде, домофоны ОБОДРАНЫ, экранчики у лифтов РАЗБИТЫ, на этажах и в подъездах- ГРЯЗЬ и ВОНЬ, когда начинается сезон согыма - везде КРОВЬ и СЛИЗЬ, стены - ГРЯЗНЫЕ, с ПЛЕСЕНЬЮ и ИСЧИРКАННЫЕ, с подвалов-воняет СЫРОСТЬЮ и ГНИЛЬЮ.
Такое впечатление - что тут собрались БОМЖЫ со всего города или живут БИЧ-и.
"...хочешь жни, а хочешь КУЙ, всё равно будет один Х...." - наверное в оригинале так звучало.
Цитата//Мы деградируем, или это кажется?//
Деградируем, деградируем или ДЕГРАДИРУЮТ - наездами бывая в своей городской квартире, в той же Жана Кале, вижу что с каждым днём микрогородок, призванный быть то ли элитным или же образцово-показательным - становиться элементарно БИЧЁВСКИМ: жители ГАДЯТ в подьезде, домофоны ОБОДРАНЫ, экранчики у лифтов РАЗБИТЫ, на этажах и в подъездах- ГРЯЗЬ и ВОНЬ, когда начинается сезон согыма - везде КРОВЬ и СЛИЗЬ, стены - ГРЯЗНЫЕ, с ПЛЕСЕНЬЮ и ИСЧИРКАННЫЕ, с подвалов-воняет СЫРОСТЬЮ и ГНИЛЬЮ.
Такое впечатление - что тут собрались БОМЖЫ со всего города или живут БИЧ-и.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1630
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 13:19
Цитата:
.....да нет это люди такие как мы ну только назовём это со странностями и это ещё терпимо.
....у меня другой случай на улице или переулке Уральском не помню сейчас но это не далеко от меня живёт моя знакомая,она приглащает меня не всегда правда чайку попить,то она занята или я уезжаю на сбор клубники,так в том году приехав летом мне надо было поделам мы созвонились о встрече,при подходе к подьезду и заходя в дом я ощутил запах мочи.Я спрошиваю у вас в дома проблемы с канализацией вроде подвал закрыт на замок,она мне говорит канализация в порядке у нас новая соседка на втором этаже так она мочу выливает с балкона не знаю почему,все жильцы в недоумении от такого поведения этой женщины....Ваша сырость,плесень,грязь и прочее ничто по сравнению с этим...
ACROS:
Такое впечатление - что тут собрались БОМЖЫ со всего города или живут БИЧ-и.
Такое впечатление - что тут собрались БОМЖЫ со всего города или живут БИЧ-и.
.....да нет это люди такие как мы ну только назовём это со странностями и это ещё терпимо.
....у меня другой случай на улице или переулке Уральском не помню сейчас но это не далеко от меня живёт моя знакомая,она приглащает меня не всегда правда чайку попить,то она занята или я уезжаю на сбор клубники,так в том году приехав летом мне надо было поделам мы созвонились о встрече,при подходе к подьезду и заходя в дом я ощутил запах мочи.Я спрошиваю у вас в дома проблемы с канализацией вроде подвал закрыт на замок,она мне говорит канализация в порядке у нас новая соседка на втором этаже так она мочу выливает с балкона не знаю почему,все жильцы в недоумении от такого поведения этой женщины....Ваша сырость,плесень,грязь и прочее ничто по сравнению с этим...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 405
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 14:57
Обстановка в многоквартирных домах при полном равнодушии самих собственников квартир, квартирантов зависит от людей и их воспитания, но видимо они привыкли жить в грязи, в зловонии, ничего неделанию! Особенно те, кто ранее не жил в городских условиях. Если биоособь выросла в семье, где грязь, моча, харчки, мат, живут с ним рядом, то нечего от них ждать, что они "примут" меры к таким скудоумным соседям, по принципу: "А почему я должен, они исправятся". Никогда не исправятся, тут не критика нужна, а конкретные действия, чтобы через кару скудоумному было понятно, что он не личном хлеву или сарае живет и его непременно накажут, поскольку многие выросли в нормальных семьях, где воспитание было на правильном уровне! А если будут молчать, особенно те, кто только на словах поддерживают "нулевую терпимость", не принимая карательных мер, то они все до единого будут жить в свинарнике. Поэтому все принимайте активные карательные меры сами, через полицию, через суд и после этого скудоумные сами исчезнут!За вас никто не будет делать, даже не надейтесь! Вон даже лестничную площадку помыть, хотя бы слегка и то никого не найдешь, и платить никто не желает, чтобы нанять услугодателя. Зато через день праздник, на который тратят неплохие деньги, при этом постоянно кричат на каждом углу, что они "нищие", но не работают, надеясь на халяву, особенно те, кто нищ разумом! Как говорила Раневская Ф.:" Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли им без мозгов жить?"
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1630
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 16:55
Цитата:
.....всё дело в том что когда мой покойный отец получил квартиру мы всё по подьезду знали друг друга,да в доме все знали где работает или учится потому что квартиры получали от организаций практически где работали,а сейчас на площадке не знаешь кто живёт,лестничную площадку мыли каждый по очереди раз в неделю,а что сейчас купил квартиру сдал деньги получаешь и трава не расти...
....к примеру в Германии квартиру снимаешь в договоре прописано обязан мыть лестничную площадку,если нет желания,нехочешь,квартиросьёмщик наймёт тебе уборщицу за твой счёт....
абике:
Обстановка в многоквартирных домах при полном равнодушии самих собственников квартир, квартирантов зависит от людей и их воспитания, но видимо они привыкли жить в грязи, в зловонии, ничего неделанию! Особенно те, кто ранее не жил в городских условиях. Если биоособь выросла в семье, где грязь, моча, харчки, мат, живут с ним рядом, то нечего от них ждать, что они "примут" меры к таким скудоумным соседям, по принципу: "А почему я должен, они исправятся".
Обстановка в многоквартирных домах при полном равнодушии самих собственников квартир, квартирантов зависит от людей и их воспитания, но видимо они привыкли жить в грязи, в зловонии, ничего неделанию! Особенно те, кто ранее не жил в городских условиях. Если биоособь выросла в семье, где грязь, моча, харчки, мат, живут с ним рядом, то нечего от них ждать, что они "примут" меры к таким скудоумным соседям, по принципу: "А почему я должен, они исправятся".
.....всё дело в том что когда мой покойный отец получил квартиру мы всё по подьезду знали друг друга,да в доме все знали где работает или учится потому что квартиры получали от организаций практически где работали,а сейчас на площадке не знаешь кто живёт,лестничную площадку мыли каждый по очереди раз в неделю,а что сейчас купил квартиру сдал деньги получаешь и трава не расти...
....к примеру в Германии квартиру снимаешь в договоре прописано обязан мыть лестничную площадку,если нет желания,нехочешь,квартиросьёмщик наймёт тебе уборщицу за твой счёт....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7166
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 18:50
Вы хотите сказать, если начальника ЖКХ до конца карьеры не посадят или он будет жить на зарплату согласно штатного расписания следует наградить и досрочно выпустить на пенсию.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6647
Феодор МАЦУКАТОВ: Критика - лекарство или яд?
Отправлено: 27.10.24 - 20:14
Цитата:
Наверное вы правы:
Когда в 2017 году первый раз позвал сватов с Астаны в Кустанай в гости, то было стыдно за свой дом в Жана Кале, стыдно за людей, за соседей- вроде все приличные, не бедные, при должностях и говорят красиво, но подъезд был ГРЯЗНЫЙ и НЕУХОЖЕННЫЙ: - наняли двух девчат и парня с клиринговой фирмы- они полдня драили полностью подъезд с входного крыльца и до до 4 этажа и за доп.плату даже закрашивали надписи и царапины на стенах и возле лифта.
Зато когда поехал к ним в Астану, чуть не обрыгался: - в элитном ЖК на левом берегу, напротив Акорды- и такой срач, хуже чем у нас.
Заметил: -в Астане - много приезжего СБРОДА.
родом из Шанхая2022:
это люди такие
это люди такие
Наверное вы правы:
Когда в 2017 году первый раз позвал сватов с Астаны в Кустанай в гости, то было стыдно за свой дом в Жана Кале, стыдно за людей, за соседей- вроде все приличные, не бедные, при должностях и говорят красиво, но подъезд был ГРЯЗНЫЙ и НЕУХОЖЕННЫЙ: - наняли двух девчат и парня с клиринговой фирмы- они полдня драили полностью подъезд с входного крыльца и до до 4 этажа и за доп.плату даже закрашивали надписи и царапины на стенах и возле лифта.
Зато когда поехал к ним в Астану, чуть не обрыгался: - в элитном ЖК на левом берегу, напротив Акорды- и такой срач, хуже чем у нас.
Заметил: -в Астане - много приезжего СБРОДА.
-
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