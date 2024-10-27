Отправлено: - 13:19

ACROS:

Такое впечатление - что тут собрались БОМЖЫ со всего города или живут БИЧ-и.

Цитата:.....да нет это люди такие как мы ну только назовём это со странностями и это ещё терпимо.....у меня другой случай на улице или переулке Уральском не помню сейчас но это не далеко от меня живёт моя знакомая,она приглащает меня не всегда правда чайку попить,то она занята или я уезжаю на сбор клубники,так в том году приехав летом мне надо было поделам мы созвонились о встрече,при подходе к подьезду и заходя в дом я ощутил запах мочи.Я спрошиваю у вас в дома проблемы с канализацией вроде подвал закрыт на замок,она мне говорит канализация в порядке у нас новая соседка на втором этаже так она мочу выливает с балкона не знаю почему,все жильцы в недоумении от такого поведения этой женщины....Ваша сырость,плесень,грязь и прочее ничто по сравнению с этим...