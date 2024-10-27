Отправлено: - 20:27

ACROS:

но нет же - надо именно раком летом постоять и СВОЁ- вот тут сидит в мозгу, вбито с детства и всё - ничего не поделаешь.

Цитата:Я то же мучался одно время,потом надоело,смысла нет,времени и сил много,а стоит всё это копейки,сейчас только зелень свежая в огороде растёт,всё остальное под газон пустил.