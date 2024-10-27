Отправлено: - 19:42

Добринцофф:

Дача-геморой и головная боль,но пенсам нравиться тут ничего не поделаешь

Цитата:Сегодня при капитализме и той ситуации, да - согласен.А в Совке, рабочее время регламентировано, вечерами делать и так бывало нечего, а в выходные тем паче, а тут раз и дача! Поливы регулярные, автобусы тоже, да и машина под боком. В радость только!