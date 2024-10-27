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≡ Государство готово отдать ЦОНы в доверительное управление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50368
Государство готово отдать ЦОНы в доверительное управление
Отправлено: 27.10.24 - 18:18
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Госкорпорация "Правительство для граждан" передаёт часть функций ЦОНов бизнесу. Пресс-служба госкорпорации объявила о приёме заявок от представителей бизнеса, которые хотят стать партнёрами для оказания государственных услуг.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7166
Re: Государство готово отдать ЦОНы в доверительное управление
Отправлено: 27.10.24 - 18:18
#1
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Цон в частном исполнении, что-то мне показался мутный сценарий по этому поводу, особенно по залоговым арестам в угоду кто много заплатит
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Skeptic
* Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1770
Государство готово отдать ЦОНы в доверительное управление
Отправлено: 27.10.24 - 19:36
#2
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
405
Re: Государство готово отдать ЦОНы в доверительное управление
Отправлено: 27.10.24 - 19:39
#3
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Эти частные структуры наделают делов, если гос-во им дает право на биометрию, которую могут они использовать в своих корыстных целях и и будут пользоваться удостоверениями, паспортами граждан для вышеназванных целей. В Парламенте хотя бы думают об этом, зная достоверно о системном мошенничестве в коррупционном гос-ве, когда даже банковские деятели продают данные граждан третьим лицам.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6645
Re: Государство готово отдать ЦОНы в доверительное управление
Отправлено: 27.10.24 - 19:48
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
в угоду кто много заплатит


То же так подумал и вот это: "//...Защита персональных данных и информации,..//
навряд ли это будет: - ПРОДАДУТ.

Вообще думаю: - передача ЦОН в частные руки, это примерно то же самое что и передача элеваторов в частные руки.
С приёмом и хранением пшеницы сейчас ПОЛНЫЙ бардак., если и где налажено - то там КОНСКИЕ цены на услуги потому что там они МОНОПОЛИСТЫ.
Хорошо у нас у всех почти есть свои зерносклады - так то у нас в районе раньше было 5 ХПП, теперь НИ ОДНОГО и сейчас на три района, благодаря ушлым пацанам из ТОО "Олжа Агро" - всего лишь ОДИН китайский элеватор который работает на Китай.
Такая же судьба ждёт, наверное и ЦОН.
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