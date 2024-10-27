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Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
Сквозь мутные воды. Ждать ли паводка в 2025 году жителям Костанайской области?
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